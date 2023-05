di Luca Patrassi (Foto di Fabio Falcioni)



Ad un paio di mesi dalla nomina il nuovo vertice dell’Ircr questa mattina si è presentato con una conferenza stampa guidata dal presidente Amedeo Gravina, dal sindaco Sandro Parcaroli e dalla vicesindaco Francesca D’Alessandro. Presenti anche gli altri consiglieri Ircr che sono l’avvocata Laura Ricci, il consulente bancario Vincenzo Corneli, il medico Paolo Rapanelli e l’assistente sociale Ilenia Sabbatini.

Ha aperto i lavori il presidente dell’Ircr Amedeo Gravina (ex comandante provinciale della Guardia di finanza di Macerata, ora in pensione): «In altre occasioni avevo detto altre due volte di no alle proposte del sindaco, ora ho detto sì. Sono arrivato all’Ircr non conoscendo la realtà, la prima cosa che sono andato a vedere il carteggio dell’azienda partendo dai bilanci e poi scoperto un mondo che non conoscevo. L’Ircr la riconducevo a Villa Cozza con un’equazione sbagliata, non è solo Villa Cozza, è una delle realtà, gestisce tantissimi progetti in sinergia con diversi Comuni, mi si è aperto un mondo. E’ una sfida che mi sono posto e spero di essere all’altezza della situazione. Faremo il meglio delle nostre possibilità. Linee programmatiche: questa è un’azienda pubblica, non fabbrica elicotteri o fa catering ma servizi alla persona. Al primo posto ci sarà sempre la persona, gli ospiti vengono prima di tutto, sono le persone più fragili a rivolgersi a questa azienda, l’obiettivo principale è il benessere dei nostri ospiti. Questa chicca esiste perchè c’è un gruppo che ha saputo fare squadra, sono entusiasta, ho trovato una bella realtà interna. Servizi alla persona a 360 gradi».

Il sindaco Sandro Parcaroli: «La scelta che ho fatto è una scelta importante, importante anche il rapporto con il personale. Anche nella mia azienda ho sempre cercato il contatto con i collaboratori, dobbiamo proiettare l’Ircr verso il futuro, è un percorso iniziato con il direttore che c’era prima e dobbiamo proseguire su questa strada, per dare i servizi alle persone, non solo Macerata ma anche diversi altri Comuni. Lavoreremo per ottenere i contributi dalla Regione, come li hanno già avuti Fermo e Ascoli, sono già due o tre volte che incontro l’assessore Saltamartini per questo, dobbiamo mettere l’Ircr in sicurezza economia e guardare avanti. La porta del mio ufficio è sempre aperta, in particolare per l’Ircr. Intanto partiamo con il bando per il nuovo direttore».

Il vicesindaco Francesca D’Alessandro: «Il personale Ircr ha una marcia in più rispetto alle altre tipologie di lavoratori, anche per il fatto di rivolgersi a persone che non amo chiamare ospiti (nel mirino evidentemente le dichiarazioni precedenti del presidente Gravina), penso le persone che sono nella casa di riposo siano a casa loro e chi ha modo di visitare queste persone se ne rende conto, c’è un clima sereno.

Siamo un’azienda pubblica che è il frutto di tanti lasciti di privati che hanno lasciato il loro patrimonio. Siamo centrali per i servizi di un vasto territorio che vanno nell’ottica della domiciliarità. Vorremmo avvicinare a questi luoghi anche le nuove generazioni, non devono essere luoghi chiusi. Sono un’insegnante, molto spesso portavo i miei studenti a visitare questi luoghi e ne rimanevano molto contenti».

A chiudere la conferenza stampa il segretario generale dell’Ircr Nazzareno Tartufoli che, anche a nome dei dipendenti, ha formulato gli auguri di buon lavoro ai nuovi vertici.



(Clicca qui sopra per ascoltare la notizia in podcast)