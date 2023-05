di Luca Patrassi

Un ulteriore passaggio, la nomina del collegio tecnico consultivo, per chiudere l’iter legato agli adempimenti burocratici necessari a far partire un cantiere importante come quello legato alla realizzazione del sottopasso ferroviario di via Roma. Un‘opera che la città attende da diversi decenni e che finora era stata soltanto annunciata nelle tante campagne elettorali trascorse. Ora il cronoprogramma dice che entro l’estate entreranno in azione le ruspe e il cantiere sarà dunque operativo. Intanto è stato nominato, in accordo tra il Comune e la ditta appaltatrice, è stato nominato il collegio tecnico consultivo.

Tre i componenti dell’organismo, due di nomina comunale ed uno dall’impresa: ad essere nominati sono stati l’ingegnere Alessandro Mecozzi, civitanovese, già dirigente del settore Lavori Pubblici della Provincia, il segretario comunale Francesco Massi e l’avvocato Pierlorenzo Boccanera. A svolgere la funzione di presidente, forte di una riconosciuta professionalità e di una esperienza ultradecennale nel settore, sarà l’ingegnere Mecozzi.

Undicimila e rotti euro l’indennità lorda per il presidente (compresi Iva e oneri), 8.750 euro per il consigliere Boccanera mentre per Massi l’incarico è a titolo gratuito essendoci una disposizione di legge che vieta ai dipendenti pubblici di percepire ulteriori indennità per le funzioni svolte nell’ambito del rapporto con il datore di lavoro. Nel dicembre scorso erano stati consegnati i lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Roma all’impresa Francucci Srl che si è aggiudicata la gara di appalto.