di Luca Patrassi

Ci deve pure essere stato un trauma emotivo all’origine dell’improvviso blocco che registra la vicenda della realizzazione della pista da sci nell’area di Fontescodella, diversamente non si spiega il tentativo di procedere con un cambio di rotta dopo che il progetto è stato votato per due volte in Consiglio comunale, approvato dalla commissione ministeriale che si occupava di valutare i progetti legati al Pnrr, affidati incarichi professionali alla Neveplast (una società che realizza gli impianti in materiale plastico riciclabile) e ai tecnici per la redazione delle indagini geologiche, delle valutazioni varie e per le progettazioni. Ieri all’albo pretorio del Comune, è apparsa una determina di affidamento di un incarico professionale da 19mila euro all’architetto Michele Schiavoni per la validazione della progettazione definitiva ed esecutiva «degli impianti sportivi di Fontescodella, due campi da padel e una pista per l’avviamento allo sci».

Come dire che in Comune il “cortocircuito” regna sovrano e non per colpa del maltempo. Non più tardi di due settimane fa, il primo cittadino aveva detto che quello della pista da sci è uno spreco di soldi e che non sarebbe stata realizzata. Ieri esce fuori l’ennesimo incarico professionale di segno opposto. Un lavoro da duecentomila euro che sta dividendo la città, nonostante siano centinaia gli appassionati di sci e almeno un centinaio i giovanissimi atleti iscritti alla Sci club nel capoluogo che ogni anno si fanno migliaia di chilometri in giro per l’Italia e l’Europa per allenarsi. Bagarre sui 200mila euro per la pista da sci e silenzio sugli svariati milioni per una nuova palestra da dedicare alla scherma a Piediripa e per l’adeguamento dello stadio Helvia Recina.

In tutto questo intreccio di dichiarazioni fuori tempo massimo del sindaco, di silenzi contrapposti degli assessori comunali Iommi e Marchiori (che sulla pista da sci hanno posizioni contrastanti), a pensare male, come diceva Andreotti, qualche volta si indovina. Su una chat di maggioranza, un consigliere ha pubblicato un video di una attività che forse da qualche parte in giro per il mondo si pratica: il pattinaggio sullo sterrato. Post pubblicato a margine di un dibattito sulla pista da sci, cosa che fa pensare come si cerchi di uscire dalle polemiche sulla pista da sci gettandosi nello sterrato.

A margine va citato anche il Financial Times che l’alotroeri ha dedicato un servizio sui progetti italiani reputati più assurdi in Italia e tra questi la pista da sci di Macerata. Le indicazioni del quotidiano inglese sono però un pochettino fuorvianti: tra l’altro si cita il fatto che Macerata è 315 metri sopra il livello del mare facendo credere che si ipotizzi di sciare sulla eventuale neve. La motivazione del Financial Times è stata ripresa pedissequamente, nel senso letterale del termine, da diversi commentatori italiani che hanno trovato decisiva la motivazione del’assurdità di una pista da sci in una città che si erge in zona collinare. Non li ha sfiorati il dubbio che si tratti di una pista da sci in materiale sintetico riciclabile, non serve la neve. Per dire, non è che serva per forza la presenza di una parete rocciosa per fare arrampicate. Si può anche essere al mare e trovarsi di fronte una parete artificiale. Come non serve la neve per l’impianto di 500 metri realizzato sulla copertura dell’inceneritore a Stoccolma, città pochi metri sopra il livello del mare.