di Luca Patrassi

Si spenderanno 5,4 milioni di euro per dei lavori di sistemazione di via dei Velini nel tratto di strada tra il bivio di Montanello e Villa Potenza. Operazione che ha suscitato forti critiche per vari profili, dall’importanza della somma in ballo (a proposito delle cifre che si fanno a Macerata, è di ieri la notizia che la Provincia spende sette milioni per il raddoppio del lungo ponte sul Chienti a Piediripa con annessa pista ciclabile rialzata) all’utilità dei lavori.

L’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Marchiori risponde per difendere la scelta, operazione – occorre ricordare – che la stessa maggioranza di centrodestra non indicava tra le priorità prima delle elezioni. Ecco comunque cosa dice l’assessore Andrea Marchiori: «A nostro avviso si tratta di una scelta razionale e coerente con la conformazione del territorio, scelta che combinata con l’investimento programmato dalla Regione diventa risolutiva per l’accesso alla città dalla frazione. Occorre premettere che oltre due terzi del finanziamento destinato a Macerata riguarda opere per eliminare i problemi di dissesto idrogeologico che interessano vari tratti del percorso della “corta di Villa Potenza”, sarebbe stato un errore imperdonabile non utilizzarli per tale scopo, anche alla luce di quanto sta accadendo in questi ultimi tempi con precipitazioni a carattere alluvionale».

Ancora Marchiori: «Il progetto che stiamo portando a termine prima di metterlo in gara di appalto riguarda, appunto, le opere di contenimento e consolidamento, il completo rifacimento della sede stradale, la realizzazione di marciapiedi e di aree di sosta per le fermate dei bus nonché l’illuminazione di tutto il percorso: in sostanza la strada avrà carattere urbano come naturale prosecuzione di via dei Velini. Aggiungiamo a questo la realizzazione di marciapiedi anche a salire verso lo stadio Helvia Recina sfruttando il più possibile il finanziamento, per dare sollievo ad una via troppo congestionata dal traffico. Ascoltiamo senz’altro le proposte ed anche le critiche, ma non siamo l’amministrazione del non fare e, soprattutto, portiamo a Macerata ingenti risorse con progetti che trovano puntuale realizzazione.In questo caso, come in molti altri, non sono fondi liberi da poter utilizzare altrove: la scelta è, appunto, fare o non fare un’opera utile alla città».

Sul fronte del marciapiede, “il più possibile” di Marchiori non è evidentemente un luogo: il progetto parla del tratto da Villa Potenza a Montanello, poi fino allo stadio Helvia Recina non c’è alcun marciapiede e nessuna previsione di finanziamento. Magari chi sarà salito a piedi da Villa Potenza fino a Montanello, con le pendenze che ci sono, avrà il tempo di tirare il fiato in attesa che il marciapiede arrivi fino allo stadio, sempre ammesso che sia utile farne due. Magari si può affidare un incarico professionale per valutare se sia più opportuno realizzare un marciapiede o due, tanto le risorse (ora) ci sono.