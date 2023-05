di Luca Patrassi

Un maggio denso di sedute di Consiglio comunale ed anche oggi l’assise è tornata a riunirsi. Ad aprire i lavori una interrogazione del consigliere comunale di Strada Comune Potere al Popolo Alberto Cicarè che ha chiesto chiarimenti sullo stato progettuale dell’intervalliva e del sottopasso ferroviario di via Roma spiegando che il sottopasso rappresenta un intervento utile alla viabilità, ma che rischia di ridursi ad opera al servizio di un quartiere se – come sembra – verrà realizzato insieme alla intervalliva che sposterà il traffico in una zona diversa.

L’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori ha spiegato che i due progetti sono allo stesso punto. «Per Macerata – ha detto Marchiori – quella del sottopasso ferroviario è un’opera mitica, tanto attesa e tanto importante per la viabilità non solo del capoluogo ma di entrambe le vallate. Il progetto è in fase di validazione e, entro l’estate, si passerà al progetto esecutivo per poi partire con i lavori secondo un cronoprogramma ben definito e finora rispettato. Stessa situazione per la realizzazione dell’intervalliva: è stato depositato il progetto definitivo che è ora in fase di validazione tecnica al Ministero, procedura che è pensabile si possa definire centro l’estate».

La seduta di Consiglio comunale è poi proseguita con l’approvazione del conto consuntivo 2022 che prevede un avanzo di amministrazione di oltre un milione e 450mila euro. L’assessora comunale al Bilancio Oriana Piccioni ha detto che la situazione è migliorata per effetto dei minori rischi legati al contenzioso per la Nuova Via Trento dopo la sentenza della Corte di Appello e ha evidenziato un dato positivo: «Mai fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria per tutto il 2022, a dimostrazione del buono stato della cassa».

Il consigliere Alberto Cicarè: «I revisori dei conti puntano l’attenzione sul Pnrr, Macerata è l’ultimo capoluogo di provincia per quota procapite di fondi Pnrr, Pesaro e Ascoli viaggiano al doppio». Il capogruppo democrat Narciso Ricotta: «Domande su tre punti semplici. L’avanzo di amministrazione è di circa 1.5 milioni, soldi che non siamo riusciti a spendere. I revisori dei conti chiede di ordinare il fronte dei finanziamenti del Pnrr. Tra gli accantonamenti vedo un contributo straordinario di 100mila euro per lo Sferisterio, domanda retorica, il bilancio dello Sferisterio non viene portato in Consiglio, bilancio chiuso con 200mila euro di rosso».

L’assessora Piccioni, nella replica, ha smentito le affermazioni di Cicarè sui fondi Pnrr procapite: «A me risultano cifre ben diverse a quelle che lei dice, cifre molto superiori». Sullo Sferisterio, Piccioni ha parlato di accantonamento prudenziale legato all’inflazione. Ricotta al vetriolo: «Questa storia dell’inflazione la racconta a Paperino, è una vergogna».

Per l’Udc la consigliera Antonella Fornaro: «L’avanzo 2022 distorta una buona gestione delle risorse comunali ». Piefrancesco Castiglioni, Fdi: « Sui fondi Pnrr non bisogna tralasciare il fatto che l’assegnazione è avvenuta a dicembre, la scadenza è il 2026, noi siamo nei tempi e ne siamo contenti, non come avvenuto con le piscine dell’amministrazione di centrosinistra». Per la Lega Andrea Blarasin: «Come gruppo esprimiamo parere favorevole, gestione finanziaria virtuosa». Stefania Monteverde per Macerata Bene Comune: «I 15 milioni di entrate da Stato e Regione dovremmo poter vedere come vengono spesi. Le piscine? Sì, ma ora si stanno facendo, vogliamo parlare del Centro fiere, di vicolo Consalvi?». La delibera di approvazione del conto consuntivo 2022 è stata approvata con 17 voti favorevoli e 9 astensioni.