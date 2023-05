di Mauro Giustozzi

Campi da tennis più facilmente raggiungibili e viabilità di via dei Velini che potrà beneficiare di questa soluzione a servizio anche dei residenti del quartiere.

In costruzione una nuova strada di accesso a servizio dei campi da tennis dell’Atm Macerata ma anche fruibile dai condomini di via dei Velini in quanto l’arteria si collegherà direttamente alla via di scorrimento di contrada Fontezucca all’altezza del Pala Virtus sgravando parte del traffico che altrimenti si riversa sulla finora unica via di accesso e deflusso agli impianti tennistici.

Il Comune di Macerata ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento agli impianti sportivi del tennis, con il nuovo percorso accessibile in prossimità del Pala Virtus. L’importo complessivo di 62.500 euro sarà interamente finanziato con fondi del Ministero dell’Interno destinato alla qualità dell’abitare. I lavori saranno completati entro l’estate. «Con l’approvazione del progetto esecutivo portiamo a compimento la realizzazione del nuovo percorso viario che conduce agli impianti sportivi dell’Atm – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. Siamo partiti con una strada di cantiere necessaria per l’esecuzione dei lavori di rigenerazione ed ampliamento del circolo tennis e, poi, con l’approvazione del consiglio comunale, abbiamo acquisito con una permuta le aree necessarie per costruire la strada in modo uniforme. Ora verrà predisposta la massicciata ed il fondo stradale per poi eseguire una depolverizzazione ed illuminazione in modo tale da renderla percorribile.

L’opera consentirà di agevolare l’accesso agli impianti che, sinora, è possibile solo da via dei Velini, con pericolo per la circolazione soprattutto in uscita. La strada sarà funzionale anche ai residenti dei condomini che in quel tratto hanno accesso ai garage. Infine, l’area sarà dotata di parcheggi sempre più necessari ai fruitori degli impianti sportivi in costante aumento con la nuovo offerta sportiva. Manteniamo così l’impegno preso di migliorare l’accessibilità e la sicurezza stradale anche in favore dei condomini di via dei Velini». La realizzazione di questa strada rientra nel progetto di riqualificazione del circolo tennis che vede la compartecipazione tra Comune e Atm. Il Comune, per un costo di circa 330 mila euro, si occupa degli interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di alcune rampe di accesso che collegano il parcheggio alla struttura principale, oltre a manutenzioni straordinarie necessarie a rendere maggiormente fruibile la struttura.