MACERATA - L'annuncio dell'assessore Andrea Marchiori: «Progettato sia l’edificio che andrà in costruzione (per un totale di quasi 1.800 loculi) che l’altro lotto il quale verrà edificato quando se ne ravviserà la necessità»

Aggiudicato l’appalto per la costruzione del nuovo padiglione del civico cimitero che ospiterà 1792 loculi divisi in numero di 448 per ciascuno dei quattro piani. Per l’opera di ampliamento, del valore di 4,4 milioni di euro, sono pervenute ben 116 istanze e l’impresa Iceed srl di Chieti si è aggiudicata l’appalto proponendo un ribasso del 23,619%.

Il progetto esecutivo contempla due corpi principali uguali per dimensioni e caratteristiche per l’inserimento dei loculi e la torre dei servizi (scale, ascensore, servizi igienici e locali tecnici) a uso di entrambi i fabbricati. Con il bando è stata prevista la realizzazione del primo stralcio che ricomprende l’edificio prospiciente l’ultimo lotto realizzato e la torre dei servizi. L’edificio, parzialmente interrato, sarà esteticamente e strutturalmente simile a quelli precedentemente realizzati al fine di mantenere coerenza con l’aspetto funzionale e architettonico.

«Abbiamo mantenuto l’impegno previsto nel piano dei lavori pubblici di programmare l’ampliamento del civico cimitero – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori – ma con una nuova impronta: abbiamo, infatti, progettato sia l’edificio che andrà in costruzione (per un totale di quasi 1.800 loculi) che l’altro lotto il quale verrà edificato quando se ne ravviserà la necessità con un progetto già disponibile e con locali tecnologici, scale e ascensori già presenti. Inoltre, provvederemo a destinare i risparmi di spesa derivanti dall’appalto per eseguire ulteriori opere di manutenzione straordinaria sul cimitero. Approfitto dell’occasione di questo bando, a cui hanno partecipato tantissime aziende, per esprimere una nota di grande merito al nostro Ufficio Gare e Contratti che negli ultimi 15 mesi ha condotto 13 gare pubbliche per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro. Tale sforzo, unitamente a quello dell’Ufficio Tecnico che, a sua volta, ha seguito progettazioni, gare di appalto e affidamenti, ha consentito all’Amministrazione di mantenere gli impegni presi con gli Enti finanziatori delle tante opere che stanno cambiando il volto di Macerata».