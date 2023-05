di Francesca Marchetti

Maltempo, a Recanati una sola strada resta chiusa. Chiesti interventi urgenti di manutenzione. Il vicesindaco Mirco Scorcelli sulla situazione dopo le violente piogge. «Attualmente l’unica strada chiusa è a Cava San Biagio, vicino al ponte che collega Recanati e Castelfidardo in località Villa Musone – spiega Scorcelli che ha la delega alla Protezione civile -. Gli interventi effettuati da operai e tecnici del Comune sono stati una decina, sulle strade, per fango, smottamenti, alberi pericolanti e messa in sicurezza.

Le zone più colpite sono state quelle di Montefiore, Bagnolo, contrada Saletta e Villa Musone. Sono stati continuamente monitorati i fiumi Potenza, Musone e il torrente Monocchia dalla Polizia locale e dai volontari del gruppo comunale della Protezione civile, ai quali va il nostro più grande ringraziamento».

Il 17 maggio era stato chiuso il ponte che collega Recanati e Potenza Picena, in località Chiarino, perché il fiume Potenza aveva superato il livello idrometrico “rosso”, poi la mattina del 18 è stato riaperto quando il livello dell’acqua è sceso sotto il “giallo”. «In questi giorni il Genio civile di Macerata – continua Scorcelli – sta intervenendo sulle sponde del Potenza, erano in programma a breve ma è arrivata prima l’allerta.

A Chiarino le strade sono state sempre transitabili, abbiamo registrato un allagamento alla cooperativa “Terra e Vita”. Insieme alla polizia locale siamo andati casa per casa a riferire la situazione e rassicurare i cittadini, e per tutta la notte i vigili hanno monitorato il territorio.

Abbiamo una buona squadra e siamo pronti ad eventuali interventi anche se per adesso le previsioni non destano preoccupazione».

«Non abbiamo registrato situazioni gravi, qualche intervento è stato necessario per gli allagamenti nelle zone periferiche ma non ci risultano danni alle abitazioni – ha detto il sindaco Antonio Bravi -. Servono interventi urgenti a livello di manutenzione da parte della Protezione civile regionale, data la frequenza delle situazioni di emergenza da nubifragi. La Regione ha chiesto lo stato d’emergenza e come amministrazione chiederemo il risarcimento dopo la conta dei danni».