Una grossa quercia è caduta ieri nel tratto di strada che dalla chiesa di Santo Stefano si collega alla provinciale potentina, nel comune di Macerata, ostruendo completamente il passaggio. Per fortuna non ci sono state conseguenze negative. È la segnalazione di Maurizio Francesconi, residente in contrada Santo Stefano, che lamenta la situazione nella zona. «Solo per un caso fortuito nessuno transitava in quel tratto, altrimenti si starebbe ora a piangere una tragedia, viste anche le dimensioni dell’albero – spiega Francesconi -. Considerate che questa strada, oltre ai residenti che la percorrono più volte quotidianamente, anche con mezzi a due ruote, viene spessissimo utilizzata da quanti vogliono passeggiare in un ambiente campestre a due passi dal centro cittadino. Quanto accaduto è solo l’ultimo in ordine di tempo, perché spesso abbiamo dovuto chiamare i vigili urbani e i vigili del fuoco per eventi analoghi e ben tre volte solo nel mese di aprile dello scorso anno. Più volte abbiamo segnalato al Comune la pericolosità di quel tratto di strada vista la mancanza di manutenzione a cui è abbandonata. Purtroppo queste segnalazioni ad oggi non hanno sortito alcun effetto. Unico risultato? Un divieto di accesso per i non residenti – conclude Francesconi -. Provocatoriamente domando se per i maceratesi sia più utile una pista da sci o una seria valutazione e manutenzione della viabilità cittadina».

