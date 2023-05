Finanziamento di circa 500mila euro destinato alla manutenzione di un tratto del fiume Potenza nel Comune di Montelupone, da parte del Genio Civile. Ad annunciarlo il sindaco Rolando Pecora. «La manutenzione del fiume sul tratto di Montelupone, fermo da più di un anno, è stato assegnato per l’inizio lavori e questa è una notizia importantissima per noi. Dopo aver scritto al Consorzio di bonifica e al prefetto Flavio Ferdani, sono in fiduciosa attesa per un intervento urgente sul fosso Collardo. In mancanza di questo, la frazione di San Firmano è esposta continuamente a rischi di esondazione. Confido nel senso di responsabilità dell’ente preposto e del nostro prefetto. D’altronde non posso evacuare preventivamente gli abitanti della frazione in ogni occasione di rischio meteo».

Il primo cittadino fa anche il punto della situazione nel proprio territorio. «Situazione sotto controllo, ma in continuo monitoraggio a Montelupone dove il fiume Potenza rappresenta un rischio per la frazione di San Firmano. Il rischio c’è. Stiamo costantemente vigilando la situazione del nostro tratto di fiume dove il livello ha raggiunto il suo massimo alle 9 di questa mattina e ora è in diminuzione. Al momento non abbiamo avuto problematiche eccezionali. In mattinata ho ricevuto la telefonata del presidente della Regione Francesco Acquaroli, che ha voluto conoscere la situazione del nostro comune. I nostri dipendenti e i volontari di Protezione civile sono stati attivati».