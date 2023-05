Nelle Marche 150 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso con 50 automezzi, più di 400 gli interventi svolti nelle ultime quarantott’ore. Maggiori criticità nel fermano a causa di smottamenti.

Ieri fino a tarda sera squadre impegnate nell’evacuazione di una struttura ricettiva a Gualdo interessata da una frana. A Colmurano albero caduto in mezzo alla strada in contrada Milano e contrada Monte Loreto chiusa per uno smottamento. Viabilità interrotta per una frana sulla strada che collega Sant’Angelo in Pontano a Gualdo. Ad Urbisaglia smottamento lungo le mura di Ponente, la zona è stata messa in sicurezza. Un movimento franoso ha causato il cedimento dell’asfalto

nella strada Sant’Elena in contrada Santa Maria in Piana a Treia.

Conclusi nella mattinata di oggi i lavori eseguiti sul ponte della Barchetta (o ponte della Castelletta) a Porto Recanati per liberarlo e ripulirlo dalla notevole quantità di detriti accumulatisi a causa del maltempo. La circolazione è ripresa in modo regolare. «Il sindaco e l’Amministrazione comunale ringraziano la Protezione civile, la Polizia municipale e gli operai comunali coinvolti nelle diverse operazioni», si legge sulla pagina Facebook del primo cittadino Andrea Michelini.