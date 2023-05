«Il fiume Potenza desta non poca preoccupazione, la situazione è costantemente monitorata» dice il sindaco Franco Capponi che fa il punto sulla situazione a Treia. «Sulla zona della chiusa, a Passo Treia, a ridosso di una centrale Enel, le acque sono arrivate al limite e c’è il reale rischio della fuoriuscita dall’alveo, per questo stiamo controllando continuamente l’evolversi della portata del fiume. Se, come auspichiamo, il maltempo si calmerà nelle prossime ore dovremmo riuscire ad affrontare l’emergenza senza ulteriori problematiche». Su tutto il territorio sono al lavoro i volontari della Protezione civile, operai e dipendenti degli uffici comunali per controllare diverse zone. Si sono registrati piccoli smottamenti e caduta di alberi. La Polizia municipale sta effettuando controlli di pulizia rurale sulla regimazione delle acque meteoriche da parte dei conduttori di terreni agricoli. Inviate al Consorzio di Bonifica segnalazioni a causa di alberi, piante e detriti che stanno ostruendo il percorso delle acque.