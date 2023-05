di Gianluca Ginella

Evacuate tre famiglie che vivono in una palazzina in zona Zoccolanti, a Corridonia, a causa di uno smottamento dovuto al maltempo di questi giorni. La decisione è stata presa nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con loro anche i tecnici del Comune.

Il sindaco Giuliana Giampaoli, in via precauzionale, ha preso la decisione di far evacuare le famiglie che vivono della palazzina, che si trova sopra alla zona della frana. Il Comune si occuperà, nel caso si renda necessario, di trovare una sistemazione per le persone che hanno dovuto lasciare la loro casa. I vigili del fuoco si sono occupati di perlustrare la palazzina per comprendere se in seguito allo smottamento ci fossero danni.



«C’è stato uno smottamento importante sceso sulla provinciale 34, sopra c’è una abitazione – dice il sindaco Giampaoli -. C’è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco, attendiamo la relazione che ci invieranno i vigili del fuoco. In via cautelare abbiamo fatto lo sgombero. Si tratta di tre famiglie, una composta da una persona, una da due e la terza da tre persone».

Il sindaco spiega che il problema è iniziato ieri mattina, «prima con una fase iniziale che ha avuto una accelerazione, poi si è intervenuti immediatamente prima per la messa in sicurezza della strada provinciale sottostante, che è aperta, poi per rimuovere le parti pericolose. In serata avevamo rimosso tutto quanto e coperto con dei teli per evitare che la pioggia portasse via ulteriore materiale». Le famiglie che hanno dovuto lasciare la loro abitazione, in caso di necessità, verranno aiutate dal Comune a trovare una abitazione dove stare. Nel resto del territorio di Corridonia «ci sono state piccole frane e smottamenti – continua il primo cittadino -, non sono state necessarie chiusure di strade principali. Il problema è l’enorme quantità di acqua con i terreni che hanno ceduto».



