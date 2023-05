Quattro persone bloccate a Gualdo dentro un agriturismo dopo che la strada per raggiungerlo è stata messa ko da una frana: sono stati tutti liberati dai vigili del fuoco. È successo intorno alle 17,30 di questo pomeriggio.

La pioggia, che ha causato frane su numerose strade della provincia (nessuna chiusa ma su alcune si è dovuto procedere usando una sola corsia), ha provocato una caduta di massi e della rete di contenimento lungo una strada di Gualdo che porta all’agriturismo La Lucertola. Quando si è verificata all’agriturismo c’erano i due proprietari e due turisti. A chiamare i soccorsi è stato il sindaco di Gualdo, Giovanni Zavaglini, preoccupato per la situazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno raggiunto le quattro persone bloccate all’agriturismo.

Nel Maceratese le frane e gli smottamenti hanno causato problemi su 18 strade provinciali. Monitoraggio, per il rischio di esondazioni, sui fiumi Chienti e Potenza, in particolare la situazione viene monitorata a Civitanova e Porto Potenza. Il Potenza in particolare in diversi punti ha raggiunto il livello massimo, è accaduto a Potenza Picena, Treia destanto l’allarme di sindaci e residenti. Al momento non sono state segnalate esondazioni.

(Gian. Gin.)

Aggiornamento delle 21,10 – A Monte San Giusto il sindaco Andrea Gentili in serata ha deciso di chiudere le scuole, tutte, compreso l’asilo, per domani (18 maggio) viste le condizioni meteo.

Aggiornamento delle 20,45 – Il Comune di Potenza Picena informa che «di concerto con il Comune di Recanati, a causa del protrarsi della pioggia e dell’ulteriore innalzamento del livello del fiume Potenza, si sta provvedendo alla chiusura del ponte di Chiarino. Il provvedimento si protrarrà per tutta la notte. Attualmente la Protezione Civile regionale e il Genio Civile stanno attuando l’intervento previsto per consolidare temporaneamente l’argine più critico che si affaccia verso Potenza Picena. La situazione è comunque in evoluzione».

A Porto Recanati è stato chiuso invece il ponte della Barchetta.« A causa del maltempo si è depositata un’importante quantità di detriti – scrive il sindaco Andrea Michelini – Domani mattina verrà effettuato l’intervento per risolvere la situazione e ripristinare la circolazione».