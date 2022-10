Ubriaco alla guida,

abbatte il palo della Ztl

MACERATA - L'incidente è avvenuto in via Mozzi. Il conducente, un 32enne di Corridonia, si era messo alla guida dopo aver bevuto. E' stato fermato in viale Trieste

8 Ottobre 2022 - Ore 20:40 - caricamento letture

Al volante dopo aver bevuto troppo, abbatte un palo della Ztl nel centro di Macerata: giovane fermato dalla polizia in viale Trieste. Intorno alle 18 un 32enne di Corridonia era al volante di un’auto e stava passando in via Mozzi. In quel momento un residente ha sentito il rumore di un urto. L’urto, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Macerata, era quello di un’auto che ha abbattuto un palo segnaletico della Ztl. Il residente ha chiamato la polizia locale. Intanto il conducente ha proseguito per la sua strada. Alla fine è stato fermato in viale Trieste dalla polizia. Sottoposto all’alcoltest, il 32enne è risultato positivo e con un tasso superiore al limite di legge (che è di 0,5 grammi per litro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA