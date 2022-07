Civitanovese, Profili ad un bivio:

vince la Promozione o lascia il club

MATITA ROSSOBLU - Il patron non ha alternative: o mette insieme, con i suoi collaboratori, una corazzata in grado di vincere il campionato o per lui non ci sarà futuro al vertice della società. In città monta la protesta di alcuni gruppi della tifoseria organizzata

10 Luglio 2022 - Ore 18:05 - caricamento letture

di Aldo Caporaletti

Nel periodo in cui si prepara la nuova stagione, una cosa appare chiara in casa Civitanovese, patron Profili non ha alternative: o mette insieme, con i suoi collaboratori, una corazzata in grado di vincere il torneo di Promozione (senza spareggi) o per lui non ci sarà futuro al vertice del club. Le decisioni prese negli utimi giorni, specialmente l’incarico al tecnico Nocera, non conducono nella direzione auspicata, come fa rilevare il tifo organizzato. Nocera, “cavallo di ritorno”, non è ben visto dalla tifoseria che non gli riconosce le caratteristiche richieste per portare alla vittoria del campionato (dopo la recente esperienza alla guida della Maceratese). Sui social si leggono paragoni con il mitico Oronzo Canà. I supporter non comprendono come Profili abbia potuto compiere tale scelta, quando nel 2018 (dopo la vittoria del torneo di Prima Categoria) aveva accusato il tecnico di “sabotaggio” e minacciato le vie legali.

Ha portato all’esito necessario la “tirata d’orecchi” sulla nomina di un direttore sportivo, dopo che la dirigenza rossoblu si era orientata ad affidarsi completamente all’allenatore. E’ arrivato il giovane Crocetti – valutato anche dalla Maceratese – ben accolto dai tifosi, sulla base dei risultati ottenuti in quattro stagioni al Tolentino: promozione in Serie D, semifinale playoff. Resta l’errore della scelta anticipata dell’allenatore, che dovrebbe essere condiviso dal capo dell’area tecnica. La rosa sarà completamente ricostruita, eccezion fatta per la conferme di Visciano e Ruggeri. E questa non è una buona partenza, poiché senza programmazione (principio che ha fatto grandi Chiesanuova e Monturano), a meno di impegnativi investimenti, è difficile ottenere risultati immediati. Anche giocatori che hanno fatto bene preparano le valigie: Monti (Sangiustese), Chornopyshchuk (Matelica). Il ds Crocetti promette per la settimana entrante i primi arrivi.

Intanto in città monta la protesta della tifoseria organizzata: ha perso ogni fiducia nei confronti del parton Profili, che al quinto anno di gestione ancora si “sollazza” in Promozione. Hanno cominciato gli ultras “Soli contro tutti” con l’affissione di uno striscione di protesta al Polisportivo. Ha proseguito più energicamente il nuovo gruppo “Piazza Conchiglia” (più numeroso), che ha invaso la città di striscioni con l’esplicito invito a Profili a lasciare la società. Le frizioni risalgono allo spareggio playoff perso col Monturano, quando la Civitanovese non accettò di disputare il match di sera (molti tifosi furono esclusi) e il presidente Profili (come il ds Spadoni e il tecnico Vagnoni) non accompagnò i giocatori a salutare i sostenitori presenti a Porto Sant’Elpidio. Il patron rossoblu era impegnato a contestare l’arbitro per i “torti subiti” dopo una sconfitta meritata, la terza consecutiva della stagione (in trasferta e in casa) contro i fermani.

Gli ultras “Piazza Conchiglia” negli ultimi tempi hanno incontrato il sindaco Ciarapica, a cui hanno presentato come inadeguata la figura del presidente e, successivamente, lo stesso Profili. Quest’ultimo, a cui hanno chiesto di farsi da parte, ha risposto di accettare solo in presenza di una consistente fideiussione, depositata in Comune a suo favore. In questo modo quella che in molti avevano ritenuto una “spacconata” da conferenza stampa diventa una richiesta ufficiale del patron. Il gruppo “Piazza Conchiglia” ha chiesto a Profili l’esonero immediato del tecnico Nocera (neotesserato) poiché non gradito, ma il presidente non ha prestato ascolto.

Ci sono, in sintesi, tutti i presupposti per una stagione travagliata: presidente e tecnico contestati, rosa giocatori nuova che avrà bisogno di tempo per conoscersi. Molti cominciano a mettere in conto un’altra annata persa, per poi iniziare tutto da capo la stagione successiva, con una dirigenza condivisa dalla piazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA