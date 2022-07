Civitanovese, è Guido Galli

la nuova punta di diamante

PROMOZIONE - Classe 1987, proviene dall'Atletico Ascoli, in Eccellenza, dove ha realizzato undici gol

Guido Galli è un nuovo attaccante della Civitanovese. Classe 1987, proviene dall’Atletico Ascoli.

Galli ha chiuso la scorsa stagione con undici gol in Eccellenza ed è sempre andato in doppia cifra in quella categoria, con un picco di ben 24 reti nel 2019 col Fabriano Cerreto. «Un profilo esperto, forte, che rappresenterà un valore aggiunto per la formazione rossoblu – si legge nella nota del club -. L’attaccante ha scelto di sposare il progetto ambizioso della Civitanovese passando in Promozione, una categoria in cui non ha mai giocato e in cui vorrà spiccare, con l’obiettivo di vincere. 108 gol totali e un curriculum ricco di presenze ed esperienze di livello, con una annata anche trai professionisti (nel 2009 in Serie C2 con la Sangiustese). Un super colpo per la Civitanovese, che ora ha la sua punta di diamante».

