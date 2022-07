Civitanovese, Garcia il primo colpo

Al Chiesanuova due ex Maceratese

CALCIO - L'attaccante argentino, 30 anni, arriva in rossoblu dopo una stagione al Loreto, con otto gol all'attivo. Il difensore Cristiano Lapi e il bomber Gabriele Tittarelli approdano in biancorosso e ritrovano mister Giacometti, che ha allenato entrambi al Fabriano Cerreto

14 Luglio 2022 - Ore 18:10 - caricamento letture

È l’attaccante Martin Garcia il primo colpo in entrata della Civitanovese, impegnata sempre nel campionato di Promozione. L’ala argentina, classe ’92, arriva in rossoblu dopo una stagione al Loreto, con otto gol all’attivo e porterà alla squadra una buona esperienza, grazie anche alla sua lunga carriera alla Recanatese: sette stagioni tra Eccellenza e Promozione. In maglia giallorossa, oltre 80 reti totali. In passato, anche al Portorecanati.

In Eccellenza, invece, la neopromossa Chiesanuova annuncia l’acquisto di due nuove pedine: vestiranno il biancorosso il bomber Gabriele Tittarelli e il difensore Cristiano Lapi.

Due freschi ex avversari, con la maglia della Maceratese, nel recente campionato di Promozione, sono anch’essi i primi due innesti per la squadra che sarà matricola assoluta nel massimo torneo regionale. Tittarelli, classe 1994 e centravanti con le tipiche caratteristiche dell’ariete, forte fisicamente e bravo spalle alla porta, è reduce da un’annata particolarmente prolifica avendo segnato la bellezza di 18 reti. Nel suo caso si tratta di un ritorno, aveva già militato a Chiesanuova nella stagione 2017-2018. Lapi, classe 1989, difensore centrale, è elemento che fornisce garanzie al reparto arretrato, tanto che nelle ultime stagioni ha sempre militato proprio in Eccellenza. Sia lui che Tittarelli hanno giocato col Fabriano Cerreto, formazione dalla quale proviene il nuovo allenatore Gianluca Giacometti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA