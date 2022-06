Civitanovese, un ritorno d’amore:

è Francesco Nocera il mister

PROMOZIONE - La società rossoblu ha ufficializzato la nuova guida tecnica, dopo l'addio di Vagnoni: «Contattato direttamente dal presidente Mauro Profili non ha esitato ad accettare proprio per il rapporto di profonda stima che li lega»

28 Giugno 2022

Francesco Nocera torna alla Civitanovese. Lo ha comunicato oggi pomeriggio la società rossoblu, poche ore dopo aver comunicato il divorzio con il ds Giulio Spadoni. Per Nocera «un ritorno d’amore» come lui stesso l’ha definito.

«Contattato direttamente dal presidente Mauro Profili – dice la società – non ha esitato ad accettare proprio per il rapporto di profonda stima che li lega. Riprende una squadra come l’ aveva lasciata, lavoreranno con umiltà consapevoli che Civitanova è una piazza importante e nel calcio contano i risultati. Buon lavoro mister». Ad affiancare mister Nocera in qualità di collaboratore tecnico ci sarà Marco Bucci. Nocera prende il posto di Vagnoni, che aveva saluto i rossoblu subito dopo l’uscita dai playoff.

