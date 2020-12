DIECI in tutto i dipendenti contagiati, 26 i pazienti che hanno contratto il virus. Sei di loro sono stati trasferiti (tre all'ospedale di Macerata e tre in Rsa strutturate per casi Covid)

Tre ospiti della casa di riposo di Urbisaglia trasferiti all’ospedale di Macerata, altri tre in Rsa strutturate per casi di Covid di cui una a Fossombrone e due a Galantara. Sono 26 gli anziani positivi, tre in più rispetto all’ultimo aggiornamento gli operatori contagiati, per un totale di 10 dipendenti. A comunicarlo il Comune. «Secondo i dati ufficiali della Regione Marche aggiornati ad oggi 6 dicembre nel territorio di Urbisaglia sono presenti 18 casi positivi al covid-19 e 8 persone in isolamento preventivo. Questa sera, purtroppo, abbiamo riscontrato alcune situazioni di peggioramento, stati febbrili e desaturazione. Fortunatamente parte degli ospiti presentano condizioni stabili e asintomatiche – conclude la comunicazione del Comune – Invitiamo i cittadini che effettuano privatamente tamponi rapidi a contattare subito il medico di base in caso di positività. Ad oggi la prevenzione è la nostra unica arma a disposizione per fronteggiare la diffusione del virus.