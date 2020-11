IL BOLLETTINO del Servizio sanità - L'uomo, di Monte San Giusto, era ricoverato a Civitanova. Negli ospedali aumentano i pazienti nei reparti intensivi (+ 6 su ieri), calano i ricoveri totali (-11). Nel Covid center ci sono 61 pazienti, 17 a Camerino e 37 nell'ex Malattie infettive di Macerata

Sono 12 i decessi nelle Marche comunicati dal Servizio Sanità della Regione nell’ultimo bollettino di giornata. Uno nel Maceratese: si tratta di un 78enne di Monte San Giusto che era ricoverato a Civitanova con patologie pregresse. Le altre vittime: un 92enne di Ancona, un 84enne di Colli del Tronto, una 92enne di Ascoli, un 94enne di Vallefoglia, un 81enne di Castelfidardo, un 783nne di Venarotta, una 87enne di Osima e una 89enne di Filottrano, un 87enne di Jesi, un 77enne di Fermo e una 90enne di Grottazzolina. Avevano tutti patologie pregresse. Il conto totale in regione sale quindi a 1.276: 565 nel Pesarese, 284 nell’Anconetano, 221 nel Maceratese, 98 nel Fermano e 98 nell’Ascolano e 10 da fuori regione. L’età media è di 81, il 94,5% aveva patologie pregresse.

Intanto aumentano i pazienti nei reparti intensivi e si liberano due posti al Covid center di Civitanova. E’ questo il quadro sulla situazione degli ospedali che emerge dal bollettino del servizio Sanità della Regione. Quanto ai ricoveri totali il numero è sceso a 672 (-11 su ieri), mentre i dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 23. Sei persone già ricoverate si sono aggravate, il conto complessivo dei pazienti in intensiva è infatti di 87 (+ 2 su ieri), in semi-intensiva di 150 (+ 4 su ieri). Nei reparti non intensivi restano dunque 435 pazienti (- 17 su ieri). Quanto al Covid center di Civitanova si è arrivati a 61 ricoveri totali (2 in meno dei giorni scorsi), mentre nei pronto soccorso del Maceratese restano 6 persone a Civitanova (- 1 su ieri) e 6 Macerata (dato stabile rispetto a ieri). Sempre nella nostra provincia risultano poi ricoverate altre 37 persone all’ex Malattie infettive del capoluogo (- 5 su ieri) e 17 all’ospedale di Camerino (+ 1 su ieri).