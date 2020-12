IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Ai decessi avvenuti da ieri se ne aggiungono tre dei giorni scorsi (la diagnosi è arrivata solo nelle ultime ore), tra questi c'è anche un 81enne di Civitanova

Sono sei le persone morte a causa del Covid nelle ultime 24 ore nelle Marche, a loro si aggiungono altre tre vittime che sono decedute nei giorni scorsi ma la diagnosi si è appresa solo ora. Per quanto riguarda la provincia di Macerata, le vittime sono un uomo di 88 anni di Castelraimondo mentre nei giorni passati si è spento un 81enne di Civitanova. Il primo era ricoverata a Camerino, il secondo a Civitanova. Entrambi avevano delle patologie pregresse. Cinque le vittime in provincia di Ancona: due nei giorni scorsi, si tratta di un 77enne di Genga e di una donna di 99 anni di Ancona. Nelle ultime 24 ore invece nella provincia dorica sono morti una donna di 87 anni di Agugliano, un uomo di 76 anni di Filottrano e un 81enne di Castelleone di Suasa. In provincia ad Ascoli è morta una donna di 82 anni di Monsampolo del Tronto mentre nel Pesarese si è spenta una 84enne di Fano. Tutti avevano delle patologie pregresse. Sono 1.298 le vittime in regione dall’inizio della pandemia.