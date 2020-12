IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Sono 13 nelle Marche le persone decedute, nel Maceratese lutti a Monte San Giusto, Tolentino e Urbisaglia. Il numero di ricoverati resta invariato

Tre morti, positivi al Covid, in provincia di Macerata. A dirlo il Bollettino del Servizio Sanità della Regione. In provincia, nelle ultime 24 ore, sono morti una donna di 70 anni di Tolentino, una donna di 72 anni di Urbisaglia, entrambe ricoverate a Civitanova e con patologie pregresse, e una 84enne di Monte San Giusto, che si trovava nell’ospedale Marche Nord di Pesaro. Anche lei aveva delle patologie pregresse. Nelle Marche sono state 13 le vittime per il Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 91 anni di Genga, di un 87enne di Sant’Elpidio a Mare, di un 82enne di Grottammare, di una 83enne di Ascoli, di un 84enne di Agugliano, di una 96enne di Fano, di un 87enne di Colli al Metauro, di un 86enne di Fano e di una donna di 86 anni di Marotta. A loro si aggiunge una 80enne di Teramo, che si trovava in ospedale ad Ascoli. Tutti avevano patologie precedenti. Nel complesso sono 1.289 le vittime per il Covid nelle Marche dall’inizio della pandemia. Nel 95,4% dei casi avevano patologie pregresse. L’età media dei morti è di 81 anni.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali: oggi non sono aumentati rispetto a ieri mentre sono state 31 le dimissioni. C’è una persona in meno in terapia intensiva (ora nelle Marche sono 86 i ricoverati in questo genere di reparti) e cinque in meno in semi intensiva (i pazienti sono 145 in regione). In provincia non ci sono pazienti ricoverati nei pronto soccorso. 62 le persone al Covid center, 16 all’ospedale di Camerino, 43 nella ex palazzina di Malattie infettive, 8 all’ospedale di Macerata.