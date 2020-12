IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Si tratta di un 59enne e di una 92enne, avevano entrambi patologie pregresse. Nelle Marche in tutto sono 13 le vittime. Scendono i ricoverati in terapia intensiva e semi intensiva. Ventotto i pazienti dimessi

Un uomo di 59 anni, di Recanati, e una donna di 92 anni di Macerata sono morti nelle ultime 24 ore ed entrambi avevano contratto il Coronavirus. L’uomo era ricoverato a Civitanova mentre la donna si trovava in ospedale a Macerata. Entrambi avevano delle patologie pregresse. Con loro salgono a 231 le vittime in provincia di Macerata che sono risultate positive al Covid. Nelle Marche sono 1.327 dal principio della pandemia. Ieri, secondo il bollettino del Servizio sanità, ci sono stati altri 11 morti oltre ai due della nostra provincia. Si tratta di un uomo di 79 anni di Ascoli, di un 80enne e di un 94enne entrambi di San Benedetto, di un 73enne di Cartoceto, di un 83enne di Fermignano, di una 85enne di Ancona, di una donna di 70 anni di Fano, di una 94enne di Ancona, di un 80enne di Osimo, di un 88enne di Falconara. Tutti loro avevano delle patologie pregresse. A questi si aggiunge una donna di 99 anni di Senigallia, l’anziana non aveva altre patologie.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali sono ventotto le persone dimesse nelle Marche da ieri, tre persone in meno in terapia intensiva, nove in meno in semi intensiva. Sono così 84 i ricoverati in terapia intensiva nelle Marche e 133 in semi intensiva. Al Covid center di Civitanova ci sono 61 persone ricoverate, alla ex palazzina di Malattie infettive di Macerata sono 40 mentre sono 16 all’ospedale di Camerino e 8 in quello del capoluogo. Per quanto riguarda i pronto soccorso, 2 le persone che si trovano in quello di Macerata e 5 a Civitanova.