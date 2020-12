NEL BOLLETTINO del Servizio Sanità in totale sono nove i decessi registrati in regione nelle ultime 24 ore. Tra loro anche un 77enne di Recanati e una 83enne di Matelica

Altri tre morti in provincia di Macerata a causa del Covid, tra loro un uomo di 64 anni, domiciliato a Corridonia, che non aveva patologie pregresse. L’uomo un pakistano che ha la cittadinanza italiana, Mohammad Saeed, da vent’anni vive a Corridonia, era in pensione, e abitava con la famiglia in centro storico. Era ricoverato nell’ospedale Marche nord di Pesaro. Nel comune di Corridonia sono 168 i ricoverati e 48 in isolati, fino a qualche giorno fa c’erano 225 positivi. Oltre al 64enne, sono morti un uomo di 77 anni che vive a Recanati, e una donna di 83 anni di Matelica. Entrambi avevano delle patologie pregresse. Nel complesso nove i decessi in regione. Si tratta di una donna di 72 anni di Pesaro, di un 72enne di Filottrano, di un 72enne di Ancona, di una 91enne di Sant’Elpidio a Mare, di un 87enne di Lunano e di un uomo di 78 anni di Fano. Tutti avevano delle pregresse patologie.

Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, tra ieri e oggi ci sono state 36 dimissioni, con un ricoverato in meno in terapia intensiva e sei in meno in semi intensiva. Nel complesso: 87 i pazienti in terapia intensiva, 142 in semi intensiva e 376 in reparti non intensivi. Al Covid center di Civitanova sono 63 i ricoverati, a Camerino 16, alla ex palazzina di Malattie infettive di Macerata sono 42 e 8 all’ospedale di Macerata. Nei pronto soccorso della provincia 10 pazienti a Macerata, 6 a Civitanova.