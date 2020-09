MARCHE 2020 - Alle ore 19 sono 431.816 i marchigiani andati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Regione. Tra i capoluoghi di provincia è Macerata la città con il dato più alto: 37,87%. Dove e quando sono andati a votare i candidati governatori

Alle 19 affluenza al 32,94% per le elezioni regionali nelle Marche. Il sito ufficiale del ministero ancora non fornisce i risultati delle Marche, Toscana e Valle d’Aosta. Compaiono solo Campania, Liguria, Puglia e Veneto. Restano come unici dati ufficiali quelli della Regione. Nel Maceratese l’affluenza alle 19 è del 31,18% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Nel 2015, alla stessa ora, era del 32,08% anche se cinque anni fa c’era solo un giorno per votare. Ascoli è al 30,12% (nel 2015 30,83%), Fermo al 32,21% (34,79% nel 2015), Pesaro-Urbino al 35,61% (cinque anni fa 35,93%) e Ancona al 33,76% (nel 2015 era 35,67%). Il dato regionale del 32,94% corrisponde a 431.816 marchigiani. Nella tornata elettorale del 2015, con una sola giornata di voto, alla stessa ora aveva votato il 34,18% degli elettori.



Le affluenze dei capoluoghi regionale e provinciali vedono in testa Macerata con il 37,87%, a seguire Pesaro (37,31%), Fermo (37,06%), Ancona (33,52%) e Ascoli Piceno (29,20%).

Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra, ha votato al seggio n. 6 nella ex scuola della frazione di San Girio, a Potenza Picena. Maurizio Mangialardi, candidato del centrosinistra, ha votato intorno alle 11 nel seggio 23 della scuola Puccini a Senigallia (Ancona). Gian Mario Mercorelli, candidato del Movimento 5 stelle, ha votato a Tolentino. Roberto Mancini, candidato di Dipende da noi, ha votato ad Ancona. Daniele Pasquinelli (Lista Comunista) a Osimo. Sabrina Banzato, candidata di Vox Italia Marche, ha votato a Gabicce Mare, Alessandra Contigiani (Riconquistare l’Italia) a Roma, dove ha la residenza anche se è di Urbisaglia. Anna Maria Iannetti (Movimento 3 V) in Abruzzo.

Alle urne sono chiamati 1.310.843 marchigiani in 1.576 seggi elettorali divisi nei 227 Comuni, dovranno eleggere il decimo presidente delle Marche e 30 consiglieri regionali tra i 510 aspiranti delle liste che appoggiano gli otto candidati governatore. La circoscrizione di Ancona eleggerà 9 consiglieri, quella di Pesaro 7, Macerata 6, Fermo 4, Ascoli Piceno 4, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale delle Marche. Non sono previsti né il ballottaggio, né il voto disgiunto (cioè espresso a favore di un candidato consigliere e di un candidato a presidente non collegato alla lista stessa). È possibile invece esprimere una doppia preferenza, con alternanza di genere, nella stessa lista.

COMUNALI – Mentre a Macerata alle 19 hanno votato il 37,76% degli aventi diritto (leggi l’articolo), a Petriolo l’affluenza al 37,21%, a Ussita a 53,87%.

REFERENDUM – Nelle Marche alle 19 hanno votato il 36,65% degli aventi diritto: il 37,12% nell’Anconetano, il 32,93% nell’Ascolano, il 35,68% nel Fermano, il 37,17% nel Maceratese e il 38,29% nel Pesarese.

Il referendum è stato indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvata all’inizio di ottobre 2019 con il voto favorevole praticamente di tutti i partiti. Si è reso necessario dopo che 71 senatori di vari partiti hanno firmato la richiesta per indirlo. Si chiede agli elettori di confermare o meno il taglio dei parlamentari, che alla Camera passerebbero da 630 a 400 mentre al Senato scenderebbero da 315 a 200.

Oggi si vota fino alle 23. Domani (lunedì) si riprende dalle 7 fino alle 15. Lo spoglio delle regionali inizierà subito dopo quello del referendum.

(Ultimo aggiornamento alle 20,37)