REGIONALI - Paola Giorgi, candidata nella lista di centrodestra Civitas Civici, risponde all’appello del Sindacato per i lavoratori dello spettacolo. A sostegno della sua candidatura interviene il senatore Quagliariello

Paola Giorgi risponde all’appello mosso da Slc Cgil, per i lavoratori dello spettacolo dal vivo. La candidata in consiglio regionale nella lista Civitas Civici, a sostegno di Francesco Acquaroli, è infatti parte attiva di questo settore, essendo attrice e produttrice teatrale, e nel corso della sua campagna elettorale ha sempre mostrato una forte attenzione al tema della cultura e del teatro. Nei giorni scorsi il Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione Regionale Marche aveva inviato una missiva ai candidati governatori per chiedere attenzione e soluzioni rivolte ad un settore in cui il precariato è ormai una situazione ‘abituale’.

«Conosco le esigenze della categoria – esordisce Paola Giorgi in risposta all’appello – e ritengo che debbano essere portate sul tavolo del nuovo governo regionale. Una categoria, quella dei lavoratori dello spettacolo, di cui probabilmente non si è mai avuta coscienza fino in fondo dell’ampio impatto numerico e delle condizioni di instabilità occupazionale in cui opera. Sicuramente il Covid, con le conseguenti ristrettezze in ambito di socializzazione e condivisione, ha dato un brutto colpo al sistema dello spettacolo da vivo – spiega – , che si è trovato bloccato tra obblighi di sicurezza e normative a volte avulse dalla sua natura. Però, per la prima volta, una luce si è accesa sul comparto e si è creata occasione di avanzare proposte e progetti per rendere consapevoli del ruolo centrale che lo spettacolo dal vivo ricopre nello sviluppo di una comunità».

Ed entra nel vivo della questione regionale in cui ha operato da circa 30 anni: «Siamo la Regione dei Teatri, abbiamo un patrimonio unico che, ad oggi, ancora non è valorizzato come strumento di crescita e sviluppo regionale. I teatri debbono vivere – torna a ribadire con fermezza – e credo che lo strumento principe per raggiungere questo obiettivo sia mettere a sistema l’esercizio teatrale con la produzione. Sono convinta che le Marche, grazie alla Rete dei Teatri Storici, possa aspirare a divenire un hub di produzione nazionale ed internazionale, valorizzando la produzione locale e gli artisti locali, contaminando linguaggi con esperienze artistiche di differente natura e lavorando sulla formazione del pubblico. Abbiamo un Circuito forte che da solo non può però rispondere alle esigenze di vitalità dei nostri teatri: sono convinta che occorra formare anche figure professionali, come i direttori organizzativi teatrali, indispensabili per accrescere la cultura teatrale e dare centralità al teatro nei processi di sviluppo delle comunità».

Una risposta dalla candidata arriva anche per la lirica, la danza ed i circhi: «Nell’ambito della lirica e della musica mi sento di esprimere un parere positivo in merito alla creazione della Rete Lirica Marchigiana, strutturatasi in forma di Fondazione, che ha permesso agli attori che ai vari livelli operano nel settore nella nostra Regione, tra cui il Macerata Opera Festival, di unirsi e rafforzare un sistema. Auspico che anche la Fondazione Muse, che inspiegabilmente non ha aderito al progetto, ne diventi parte attiva. La danza e i circhi – aggiunge – restano un po’ le Cenerentola del sistema dello spettacolo dal vivo, che andrebbero valutate e sostenute con progetti nuovi, principalmente dedicati alla formazione e alla performazione. Va sicuramente centrato, nell’ambito del sistema dello spettacolo dal vivo regionale, anche il ruolo del Consorzio Marche Spettacolo che può rappresentare il luogo della discussione programmatica e politica in cui inserire anche la rappresentanza sindacale. Lo strumento per normare le necessarie proposte di riforma – conclude – è la revisione della LR 11/09 non è più idonea a rispondere alle esigenze di un settore in movimento».

SOSTEGNO DEL SENATORE QUAGLIARIELLO – “Da tempo con Paola Giorgi condividiamo un percorso incentrato sulla sinergia tra l’autentico civismo e la buona politica e finalizzato alla ricostruzione di un’area oggi frammentata ma indispensabile per vincere e soprattutto per governare, oggi i territori, domani il Paese. Una collaborazione che attraverso la fondazione Magna Carta si sostanzia in una particolare attenzione ai temi del rilancio delle aree interne appenniniche e della promozione della cultura come volano di sviluppo. Paola Giorgi, che si presenta alle elezioni regionali nella lista ‘Civitas Civici con Francesco Acquaroli’, ha dunque tutto il mio sostegno nella sua candidatura, e in questi giorni sarò nelle Marche per confermare personalmente l’appoggio”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, presidente di “Idea”.