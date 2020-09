MACERATA 2020 - Il candidato del centrodestra ieri ha risposto alle domande dei più piccoli. Il 16 settembre passeggiata sotto le stelle per scoprire luoghi poco noti della città. In arrivo i confronti con chi vive a Corneto, Santa Lucia, Santa Croce, rione Pace e a Villa Potenza





I bambini, il turismo sotto le stelle, gli ordini professionali e gli incontri con chi vive nei quartieri di Corneto, Santa Lucia, Santa Croce, Pace e nella frazione di Villa Potenza. Sono diversi gli appuntamenti del candidato sindaco di Macerata per il centrodestra, Sandro Parcaroli, in vista della prossima settimana.

Intanto però ieri Parcaroli, insieme a tre componenti della sua lista civica, Katuscia Cassetta, Erika Mariniello e Ilenia Vitali, ha incontrato, nel cortile di Vere Italie, i bambini per chiedere loro cosa non va a Macerata. «Vedere questo cortile pieno di bambini mi rende felice – ha detto Parcaroli -, sono il nostro futuro e anche e soprattutto per loro questa città merita di cambiare e di essere più vivibile». I bambini – si legge nella nota stampa – hanno trascorso il pomeriggio a giocare e a colorare. Poi è stata la volta delle domande al candidato sindaco: hanno chiesto più spazi puliti e dedicati ai piccoli, luoghi dove giocare ed essere felici.

Dai bambini al turismo: Erika Mariniello, con l’aiuto delle guide turistiche abilitate della Regione Marche e dell’architetto Silvano Iommi, ha pensato di sottolineare la valenza turistica di Macerata con una visita guidata dedicata sotto le stelle. La passeggiata, gratuita e aperta a tutti, servirà per conoscere alcuni luoghi della città ed è in programma mercoledì 16 settembre, con partenza alle 21,15 nella piazzetta della chiesa di San Giorgio.

Problemi dei quartieri invece al centro dell’incontro che si svolgerà domenica 13, alle 21, al piazzale Vittime del Terrorismo. Parcaroli incontrerà i residenti di Corneto e Santa Lucia. Il 14 settembre, alla Domus San Giuliano, a partire dalle 17, incontro invece con gli ordini professionali.

Saranno presenti, oltre al candidato sindaco, il presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata Maurizio Paolini, il presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Macerata Vittorio Lanciani, il presidente del Collegio dei geometri di Macerata Paola Passeri e il presidente dell’Ordine dei geologi Marche Daniele Mercuri. Sempre lunedì 14, alle 21,30, nel piazzale dietro alle scuole elementari della Pace, Parcaroli incontrerà i residenti del quartiere. Martedì 15 settembre, alle 18,30, appuntamento alla Gelateria Almalù (viale dell’Indipendenza) dove il candidato di centrodestra incontrerà i residenti di Santa Croce. Mercoledì 16, alle 21,30, sarà la volta dell’incontro con chi vive a Villa Potenza, l’appuntamento è in via dell’Acquedotto. Infine giovedì 17, alle 21, alla Domus San Giuliano, incontro con l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose per affrontare insieme le tematiche relative alla famiglia e illustrare i punti del programma sull’argomento.