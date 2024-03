di Francesca Marchetti

Nel giorno della Festa dell’unità d’Italia il candidato sindaco Emanuele Pepa si è presentato alla città in conferenza nell’auditorium del campus l’Infinito. A dare supporto alla candidatura erano in prima fila il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, molti rappresentanti politici provinciali e regionali e soprattutto i portavoce della coalizione di centrodestra: Luca Marconi dell’Udc, Roberto Bartomeoli di In Comune, Maurizio Paoletti di Per una Recanati Migliore, Enrico Fabbraccio di Forza Italia, Ettore Pelati di Fratelli d’Italia e Benito Mariani di Lega Nord.

Emanuele Pepa, 52 anni imprenditore titolare dell’azienda Pepa Trasporti, con la passione per la bicicletta, ha coinvolto nel suo entusiasmo i suoi sostenitori con lo slogan “Cambiamo prospettiva” e l’invito a riportare il cittadino al centro dell’attenzione amministrativa.

«Ci vogliono i fatti, non la retorica, e ci vogliono persone serie, che ci mettono la faccia e si impegnano, ognuno con le proprie capacità – ha detto Pepa – Bisogna lavorare con passione per realizzare i progetti per una Recanati diversa. Sono fortunato perché ho una bella famiglia e un bel lavoro, non sono un politico ma un uomo del fare pronto all’ascolto di ogni cittadino e pronto anche a lavorare in sinergia con l’opposizione. Voglio lottare contro lo svuotamento del nostro centro storico ma anche pensare alle periferie per non farle sentire abbandonate. Bisognerà pensare ai servizi sociali, ai servizi sanitari, per esempio sto cercando di far avere alla struttura della città una Tac. Già da domani farò degli incontri di ascolto in ogni quartiere per intercettarne i bisogni, se volete ci potremo prendere un caffè insieme, oppure chi non vuole esporsi potrà comunicare con noi con un Qr code che troverete sulle cartoline che faremo circolare e sulla piattaforma “Oltre l’infinito”. Voglio essere un amico a cui bussare per chiedere aiuto. Tra le mie idee c’è quella di una viabilità diversa, di cui Recanati ha davvero bisogno, lo dico sia da cittadino che da imprenditore. Vorrei realizzare una bretella per lo stadio, migliorare la viabilità esterna per esempio mettere in sicurezza la strada statale Regina, e per questo chiederò al presidente di aiutarci economicamente. Senza lasciare mai in secondo piano le scuole, a cui tengo tantissimo, voglio anche portare l’università a Recanati».

Il candidato sindaco ha fatto appello ai valori del rugby come l’impegno e la lealtà. «Ci sarà tempo per presentare tutto il programma, sono molto determinato a diventare il vostro sindaco e posso contare sul presidente della nostra Regione ma anche del presidente della provincia Sandro Parcaroli e di tutte le città che hanno il nostro stesso colore. Dobbiamo pensare che abbiamo davanti un’autostrada e dobbiamo procedere uniti verso un obiettivo comune».

Il governatore Francesco Acquaroli è intervenuto ribadendo l’assoluto supporto al candidato leopardiano. «Qui si respira una politica diversa basata sui valori, sul senso di appartenenza e comunità e del senso di rivalsa del nostro territorio. Le grandi sfide si vincono partendo da questo. A maggio a Recanati arriverà al Santa Lucia il nuovo macchinario per la Tac, come diceva prima Emanuele, perché è nel nostro programma rinforzare il sistema sanitario a livello regionale, che negli ultimi due anni ha raggiunto numeri impensabili, ma sul quale bisogna ancora lavorare perché c’è molta domanda. Investiremo sulle infrastrutture per collegare meglio la nostra regione a nord, sud e ovest. Ci impegneremo anche sul turismo, ci saranno nuovi collegamenti aeroportuali, ciò valorizzerà anche la città di Recanati che ha moltissimo da offrire, come tutti i borghi incantevoli che abbiamo. Insomma faccio mio lo slogan di Emauele Pepa “Insieme rendiamo grande Recanati”».