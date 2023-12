Si muovono le acque in vista delle elezioni comunali della prossima primavera a Montecosaro. Dopo la discesa in campo del movimento ambientalista del Fronte Verde, ora tocca a due personalità di spicco della politica cittadina uscire allo scoperto: si tratta di Sandro Vallesi e Giordano Marignani, rispettivamente assessore al bilancio e capogruppo di maggioranza nell’ultima giunta Cardinali.

«Vogliamo contribuire alla formazione di una proposta alternativa all’attuale amministrazione – fanno sapere i due – saremo chiamati a dire la nostra su come vorremmo il nostro paese scegliendo chi ci guiderà in un periodo storico in cui non possiamo più permetterci di rimanere indietro. Confermiamo che un movimento d’opinione civica, formato da alcuni ex amministratori, cittadini, professionisti ed imprenditori che hanno a cuore Montecosaro si sta incontrando e confrontando già da diverso tempo nel territorio e sarà uno dei soggetti protagonisti della prossima tornata elettorale».

Commercialista il primo, addetto alla tesoreria della Tod’s il secondo, Vallesi e Marignani stanno gettando le basi di un programma che avrà come prospettiva primaria quella di “riaccendere la luce” sul paese. «Il principale desiderio che ci ha motivato in questa importante scelta è quello di far riacquistare identità, valore e prestigio a Montecosaro e i suoi quartieri, che attualmente vengono spesso considerati periferia di Civitanova», dice l’ex assessore, che nel 2014 si era candidato come consigliere a sostegno di Paola Castricini (senza venire eletto), saltando invece la tornata elettorale del 2019. Gli fa eco Marignani, che invece è rimasto defilato nel corso del decennio Malaisi. «L’ascolto e la volontà di dare voce alla voglia di cambiamento che molti concittadini ci stanno chiedendo è la base della nostra iniziativa».

«Riteniamo non più rinviabile la realizzazione di un luogo d’incontro, una piazza che aggreghi i cittadini e che potrà avvenire anche attraverso una lungimirante opera di riqualificazione sociale ed urbana con un occhio importante alla sostenibilità – continua la coppia – bisognerà affrontare immediatamente il problema della viabilità, con una proposta che mira ad una nuova connessione della rete viaria con conseguente alleggerimento del traffico nei punti nevralgici del paese. Viste le ricchezze del nostro territorio è necessario rilanciare concreti progetti turistico-culturali. Ascolto, presenza, passione, competenza ed impegno saranno i nostri punti di forza, che rappresenteranno in futuro il nostro motto per il governo del paese. Non precludiamo il confronto costruttivo con le forze di opinione in campo o con chiunque abbia a cuore Montecosaro come lo abbiamo noi».