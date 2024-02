L’amarezza del sindaco Antonio Bravi dopo Francesco Fiordomo, assessore della sua giunta, ha annunciato di voler partecipare alle prossime elezioni come candidato sindaco di Recanati. «Se per molti pesa come un macigno lo sgarbo politico, a me quello che veramente fa male è dover guardare indietro e rileggere la nostra storia personale con occhi diversi. Sono pieno di amarezza, ferito, deluso». Il sindaco che governa Recanati con il centrosinistra e parla di Fiordomo non solo come di un assessore ma anche di un amico, dice che «Francesco ha cancellato, con un solo gesto, quindici anni di quella che credevo “reciproca” fiducia, anni in cui abbiamo lavorato sodo, gomito a gomito, per ottenere gli importanti risultati raggiunti. Mi rammarica dover scoprire in questa fase la sua mancanza di lealtà, credendo, forse ingenuamente, di poter contare sullo stesso sostegno politico e personale che a ruoli invertiti gli avevo sempre assicurato. Mi rammarica la frattura che inevitabilmente comporterà e che sarà la nostra cara Recanati, di riflesso, a dover subire. Ci saranno scelte dolorose da fare, politiche e personali. Il bene della nostra città, sempre e comunque, sopra ogni cosa». Fiordomo ieri ha annunciato di candidarsi a sindaco con il sostegno di sole liste civiche. Oltre alla sua Vivere Recanati, ci saranno la Civica Grufi, quella dell’ex presidente del consiglio comunale e già candidato sindaco in quota Udc nel 2019, la Civica Recanati di Nino Taddei, responsabile cittadino di Azione che già nelle scorse settimane aveva espresso la sua volontà di appoggiare la candidatura di Fiordomo, e poi Amiamo Recanati e Paese Mio. «Recanati è la nostra città, la città che abbiamo nel cuore – dice la coalizione nella nota congiunta con la quale ieri annunciava la discesa in campo – quando hai qualcosa nel cuore non puoi resistere, devi assecondare il battito, il sentimento. Vogliamo dare il nostro contributo perché Recanati sia sempre più bella, pulita, accogliente, sicura, vivace».

Fiordomo era già stato sindaco dal 209 al 2019. Diventa il terzo candidato tra il primo cittadino uscente Antonio Bravi, ed Emanuele Pepa, intorno al quale si è compattato tutto il centrodestra.