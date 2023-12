«L’ambizione di rilanciare il centro sinistra a Tolentino per affermarsi ed essere punto di riferimento dell’elettorato solo e grazie alla forza e alla bontà delle nostre idee e proposte: così e solo così si può concepire la politica». Si è svolta ieri l’assemblea degli iscritti dell’associazione politico culturale Civico 22, a due anni dalla nascita del movimento ed a quasi un anno dal primo congresso.

«Nel corso dell’introduzione, Nicola Serrani del direttivo ha ribadito l’importanza di appuntamenti come questo, in presenza, per non perdere il contatto con il confronto reale ed ha ringraziato per la grande risposta partecipativa: erano infatti presenti circa 20 persone, tra iscritti e nuovi simpatizzanti», si legge in una nota.

«Il coordinatore Paolo Dignani ha poi illustrato il documento politico redatto dal direttivo che oltre a ripercorrere le varie tappe del movimento si è focalizzato sulle risposte che dobbiamo dare rispetto alla necessità di riportare in primo piano Tolentino, sulla base di quei valori universali che sappiano unire e generare coesione e collaborazione – proseguono i rappresentanti dell’associazione – . La realtà del Civico22 è sempre a lavoro, nel pieno rispetto del programma elettorale, per continuare ad alimentare una proposta inclusiva, aperta, trasparente e partecipata, capace di riavvicinare alla “cosa pubblica” anche coloro i quali, soprattutto tra i più giovani, hanno ormai perso interesse nel futuro della città e nella partecipazione alla vita politica locale».

«Il documento si sviluppa poi sui principi di equità sociale, di tutela dei diritti individuali e collettivi, di solidarietà e sussidiarietà, di integrazione sociale e culturale della comunità, di sicurezza e benessere dei cittadini e di tutela dell’ambiente che ciascuno di noi abita. Un altro modello di città e di comunità, insomma, che sia prospera, sostenibile e che non lasci indietro nessuno dei suoi cittadini. Nello spirito di inclusione che lo anima, Civico 22 accoglie individualità differenti tra loro, portatrici di competenze e sensibilità diverse ma tutte accomunate dalla volontà di ridestare il senso di appartenenza ad un’unica comunità».

I rappresentanti dell’associazione sottolineano: «Un progetto, dunque, che ha avuto l’ambizione di coinvolgere donne e uomini lontani dalle vecchie logiche personalistiche , capaci di lavorare all’utopia realizzabile, di dare nuova linfa vitale allo straordinario patrimonio economico-produttivo, culturale e sociale di Tolentino. Civico22 è all’opposizione, alternativo all’attuale Amministrazione ed alla maggioranza che la sostiene. E’ stata poi la volta del consigliere comunale Massimo D’Este, che ha ribadito con forza l’estrema importanza dell’assise comunale e di ciò che rappresenta: un prestigio ed una grande responsabilità farne parte. Nel corso del suo intervento, D’Este ha poi ripercorso alcune delle tappe consiliari più rilevanti di quest’anno, soprattutto la presa di posizione rispetto alla questione licei nel corso dell’ultima seduta che è stata molto apprezzata per la sua pacatezza e lungimiranza. D’Este ha concluso ponendo l’accento sull’ascolto e sull’importanza delle relazioni anche personali da coltivare sempre con il fine unico di essere utili per lo sviluppo della città».

Il dibattito è poi continuato con gli interventi di Alessandro Luciani, Ivano Scotti, Roberto Baldoni ed altri: «sono stati trattati i temi delle alleanze, di come dovrebbe essere il rapporto della politica con le associazioni del territorio, della grande responsabilità che ha il Civico22 alla luce del grande risultato ottenuto alle ultime amministrative. Poi le conclusioni di Dignani, che ribadisce con forza il progetto politico con l’ambizione di rilanciare il centro sinistra nella nostra città per affermarsi ed essere punto di riferimento del nostro elettorato solo e grazie alla forza e alla bontà delle nostre idee e proposte: così e solo così si può concepire la politica. Il bilancio annuale e il documento politico vengono votati all’unanimità. Il Civico22 augura buone feste a tutti i cittadini».