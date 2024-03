di Marco Pagliariccio

Si rimette in moto la Lega di Monte San Giusto. Il centrodestra cittadino si attarda nella ricerca del candidato sindaco da presentare alle prossime elezioni comunali (ma anche a sinistra la fretta non sembra di casa, con Andrea Gentili che cincischia sul sì al terzo mandato), ma intanto il Carroccio scende in strada per aprire il tesseramento 2024 e stamattina ha predisposto un banchetto all’interno del mercato settimanale, guidato dal vicepresidente provinciale del partito Giorgio Pollastrelli.

«Il banchetto è servito anche per promuovere la manifestazione di Milano del 16 marzo in cui Matteo Salvini darà il via alla campagna elettorale delle elezioni europee – spiega Pollastrelli, affiancato dal responsabile Lega giovani di Civitanova Marche Matteo Pieroni e sotto la guida del coordinatore provinciale Luca Buldorini – nell’occasione si è potuto ascoltare i cittadini, raccogliere le segnalazioni di simpatizzanti, sottoscrivere le prime tessere. Monte San Giusto è un paese dove la Lega ha una tradizione lunga e che vuol mettere a disposizione del centrodestra per le prossime elezioni amministrative di giugno. Oggi riportare la Lega in piazza è importante per ascoltare i cittadini, le imprese e le attività economiche a cui la presente amministrazione non ha saputo dare risposte adeguate ai tempi che viviamo. È fondamentale riportare Monte San Giusto nelle discussioni provinciali e regionali per poter ottenere maggiori risposte per il territorio e questo può avvenire solo con la filiera di governo che deve ripartire dal 8 giugno a Monte San Giusto con un nuovo sindaco di centrodestra in stretta collaborazione con la Provincia, la Regione, il Governo e l’Europa».

Buone intenzioni ma cui per ora non hanno fatto seguito i fatti, visto che il Centro Destra Sangiustese, il grande contenitore nel quale da qualche mese è riconfluito anche il principale esponente di Fratelli d’Italia in città, Andrea Salvatori, non ha mosso una foglia sul fronte della scelta della guida della coalizione. Coalizione che cinque anni fa si presentò spaccata in due, con la Lega a sostenere Giuseppe Sardini insieme a Udc e Cdu e FdI e Forza Italia che invece si schierarono per Romina Tortolini. Una spaccatura che lasciò strada spianata al Gentili-bis. Stavolta le premesse paiono diverse, ma dopo l’annuncio in pompa magna di fine novembre della ricompattazione del fronte di centrodestra, non c’è stato più alcun aggiornamento, nonostante più volte tanto il consigliere comunale di Fdi Pierpaolo Borroni quando lo stesso Pollastrelli abbiano fatto capolino in città durante consigli comunali e iniziative varie. «Diciamo basta con questa politica anestetizzante che in 10 anni ha fermato e addormentato il paese di Monte San Giusto – dichiara l’esponente leghista, capogruppo consiliare a Civitanova – è ora che la macchina amministrativa comunale riprenda a correre ed a lavorare con lo stesso ritmo con il quale migliaia di cittadini sangiustesi lavorano nella propria attività, nell’artigianato, nell’impresa da sempre. Giovedì prossimo torneremo ancora con un altro banchetto e lo faremo fino alle elezioni, perché la sfida in paese sarà fino all’ultimo voto per tornare a vincere».