«Siamo felicissimi di dare il nostro pieno e convinto appoggio a Emanuele Pepa come candidato sindaco di Recanati per il centrodestra. Una scelta convincente, seria, ponderata, capace di unire esperienze e storie diverse sotto un’unica bandiera, un’unica comunità di intenti».

Così il circolo di FdI di Recanati commenta l’ufficializzazione, avvenuta qualche giorno fa, della candidatura dell’imprenditore Pepa appoggiato da tutto il centrodestra.

«Emanuele Pepa rappresenta in pieno tutti i valori del centrodestra – continua FdI – la cultura d’impresa come impegno per la società, l’attenzione agli aspetti etici e sociali, la famiglia come primo e fondamentale nucleo su cui poi si basa un’intera civiltà. Questa candidatura è dunque non solo la miglior scelta che potessimo fare ma anche un vero e proprio manifesto di ciò che vogliamo per Recanati, una città che ha bisogno innanzitutto di riscoprire sé stessa e le proprie peculiarità e anche di ritrovare coesione e un dibattito civile e costruttivo.

Fratelli d’Italia parteciperà dunque con grande entusiasmo alla coalizione di centrodestra costruita a sostegno di Emanuele Pepa, forti anche della responsabilità di essere il primo partito a livello nazionale: stiamo già costruendo una lista forte, competitiva e capace di raccontare le tante realtà che compongono l’articolata comunità recanatese. Vogliamo dare il nostro contributo, in termini numerici ma soprattutto qualitativi, alla squadra che, insieme a Emanuele Pepa, darà un futuro a Recanati, superando una fase di stagnazione che sta seriamente danneggiando il nostro comune».