di Francesca Marchetti

È Claudio Camellina il candidato sindaco del gruppo consiliare Montefano Domani in vista delle elezioni amministrative di giugno. Presenti alla presentazione del candidato i consiglieri di minoranza uscenti, la capogruppo Anastasia Accattoli, i consiglieri Luciano Mezzalani e Giulia Santolini, e gli esponenti provinciali e regionali della coalizione di centrodestra a cui il gruppo fa riferimento: Luca Marconi, segretario provinciale Udc, Massimo Belvederesi coordinatore provinciale Fratelli d’Italia, Pierpaolo Borroni consigliere regionale Fratelli d’Italia, Antimo Flagiello coordinatore di Forza Italia e Luca Buldorini segretario provinciale della Lega.

«Ho 69 anni, sono nato e cresciuto a Montefano ma ora per motivi familiari risiedo ad Appignano. Montefano è la mia casa e passo quasi tutto il mio tempo qui – ha raccontato Claudio Camellina -. Ho lavorato per 47 anni al Consorzio agrario di Ancona, prima come tecnico fitoiatra Siapa e poi come responsabile della filiale di Osimo, con grande soddisfazione ed orgoglio perché lì ho costruito un impero. Sono sposato da 45 anni e ho tre figli grandi. Quando mi è stata proposta la candidatura a sindaco all’inizio ero un po’ titubante, poi ho pensato “l’esperienza ce l’ho e questo è il mio paese”, quindi proviamo. Daremo il massimo e faremo una squadra con parecchi giovani, gli anziani servono per l’esperienza ma c’è bisogno di giovani. I nostri obiettivi sono migliorare la viabilità esterna, le vie di campagna, i ponti sono distrutti, poi puntare sul turismo valorizzando Montefano come paese storico, organizzando visite guidate. Abbiamo le cantine Accattoli e Conti degli Azzoni, che bisogna spingere facendole conoscere di più. Montefano è un paese agricolo e artigiano quindi bisogna sostenere questi settori così come lo sport, cercheremo di dare una mano dove c’è bisogno soprattutto alle strutture fatiscenti. Chi mi conosce sa dove trovarmi e anche mantenendo le mie idee sono disposto a parlare con tutti, non importa di che partito».

Ad esordire negli interventi di saluto della rappresentanza in uscita era stata poco prima la consigliera Anastasia Accattoli: «Per la mia esperienza degli ultimi 5 anni posso dirmi soddisfatta, è stata una sfida. Ora dico ai giovani: provate a fare politica. Quello che a me preme è utilizzare al meglio i fondi pubblici, è insopportabile vedere i soldi spesi male. Bisogna far rifiorire Montefano, le presenze turistiche sono nulle, noi come azienda cerchiamo di portare gente anche da fuori regione con tanti eventi e bisogna lavorare in questa direzione».

«Riunire tante persone per noi è già un bel risultato – ha continuato Luciano Mezzalani -. L’obiettivo deve essere formare una squadra coesa, competente e soprattutto disponibile al dialogo con i cittadini, cosa che secondo noi non è stata fatta dalla maggioranza attuale negli ultimi cinque anni. Sui banchi dell’opposizione lasciamo un’eredità e battaglie su problemi evidenti a tutti ma sempre ignorati. È un momento cruciale per noi, la provincia, la regione e il governo sono dalla nostra parte, questo ci permette di dialogare con persone sulla nostra lunghezza d’onda».

La giovane consigliera Giulia Santolini ha raccontato con emozione la sua permanenza tra i banchi dello’opposizione a Montefano «Rileggendo una nota che scrivemmo cinque anni fa devo dire che la voglia di fare, la costanza e la perseveranza ci hanno sempre accompagnati in questo percorso, i miei amici mi hanno insegnato tante cose soprattutto la coerenza e la volontà di fare nostra ogni richiesta dei cittadini a cui abbiamo dedicato ascolto. Una battaglia su tutte è stata quella sulla discarica, quasi vittoriosa, in cui ci siamo messi in gioco per tutti noi. Claudio porta avanti i nostri valori, è una persona affidabile e che si mette a disposizione».

Luca Marconi: «Siamo di cultura cattolica e popolare, la politica è fatta di persone quindi non ti preoccupare Claudio se non sei un oratore (come ha sottolineato nelsuo intervento, ndr), l’importante è la tua vicinanza alla gente e la tua capacità di lavorare che hai già ampiamente dimostrato».

«È bello iniziare il tour delle amministrative qui a Montefano, piccolo gioiello – ha affermato il coordinatore provinciale FdI Massimo Belvederesi nel suo intervento -. Fare politica è anche sacrificio, lasciare il proprio tempo libero e della famiglia per la gestione della cosa pubblica, non è una leggerezza, bisogna metterci il cuore, ed è quello che ci aspettiamo da te Claudio. Siamo sicuri di avere la persona giusta per affrontare la campagna elettorale».

A concludere è stato il consigliere regionale Pierpaolo Borroni: «Quando parliamo di filiera politica significa che fin dal più piccolo dei borghi si arriva fino a Roma, passando per la provincia e la regione dove la rappresentanza è di centro destra. In questo momento espansivo, cioè dove le opportunità di finanziamento pubblico sono alte, bisogna far emergere Montefano per non perdere l’occasione unica di chiedere finanziamenti anche nel nostro paese, cosa che non è stata fatta finora».