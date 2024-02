Affila le armi il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni. A confermarlo il consigliere Simone Simonacci, che plaude alla scelta unitaria del centrodestra di sposare la discesa in campo di Emanuele Pepa.

«Ho appreso con gioia la notizia della sua candidatura – dice Simonacci – si tratta di una persona che si impegna al massimo in tutte le sfide che intraprende, una persona da sempre coerente col centrodestra e di esperienza sia comunale che imprenditoriale, per cui si tratta della persona ideale per inserire anche Recanati in quella filiera istituzionale che il centrodestra oggi può garantire. Sono contento soprattutto che questa volta abbiamo giocato d’anticipo, visto che cinque anni fa abbiamo perso per una ventina di voti partendo con oltre un mese di ritardo su tutti gli avversari».

Scuola, commercio, centro storico, turismo: queste le priorità che indica il consigliere meloniano. «In questi anni ho insistito su questi punti che sono certo Pepa saprà fare suoi – aggiunge Simonacci – con un occhio di riguardo alle periferie, dove tanti recanatesi abitano e che troppo spesso sono state dimenticate dalle giunte Bravi/Fiordomo. Noi come Fratelli d’Italia siamo al lavoro, insieme alle altre liste della coalizione, per allinearci illustrando sia il lavoro fatto dai consiglieri in questi anni sia per scrivere insieme un programma elettorale entusiasmante. Senza curarci di chi o quanti saranno gli avversari, condurremo una campagna elettorale corretta, chiara e votata unicamente a fare gli interessi dei recanatesi, forti dei nostri valori e del nostro modo di fare politica. Porteremo Emanuele Pepa in tutti i quartieri, dimostrando il netto cambio di rotta con chi negli ultimi 15 anni ha amministrato la città in modo completamente assente».