di Monia Orazi

È ufficiale la candidatura di Denis Cingolani a sindaco di Matelica per le prossime elezioni amministrative, alla guida della lista di centrodestra “Matelica, il futuro è adesso”.

Cingolani negli ultimi 5 anni ha affiancato come assessore e vice il sindaco Massimo Baldini, ancora ricoverato a Torrette dopo una caduta avvenuta quasi due mesi fa. L’attuale vicesindaco 38enne, di professione impiegato in un’azienda vitivinicola, lo ha annunciato oggi pomeriggio in un post Facebook, confermando le voci ricorrenti sulla sua discesa in campo: «Questa campagna elettorale che sta per iniziare sarà sicuramente diversa da quelle che ho affrontato in precedenza. Oggi più che mai sento di avere maggiore responsabilità e soprattutto un grande senso di rispetto per chi mi ha preceduto. Ho sempre creduto in questa città e nelle sue potenzialità. Mi sono speso e mi spenderò ogni giorno della mia vita insieme a tutte le persone di buona volontà che condividono i valori che da sempre fanno parte della mia persona e nei quali credo fermamente. Matelica centrale, vivace ma sopratutto progettata per i giovani. Perché il futuro è adesso».

La presentazione della lista è in programma per giovedì prossimo alle 18 nel salone della bocciofila di Matelica. Seguirà il taglio del nastro per l’inaugurazione della sede elettorale lungo corso Vittorio Emanuele.

Ha già presentato venerdì scorso la sua candidatura Marcello Catena, sostenuto dal “campo largo” Pd, M5S e Italia Viva, alla guida della lista Scegliamo Matelica. Potrebbe esserci anche una terza candidatura, quella dell’avvocato Bianca Verrillo che aveva annunciato la presentazione della lista Pensare Matelica lo scorso febbraio.