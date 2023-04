ELEZIONI - Il sindaco uscente tenta il bis con "San Ginesio Rinasce", lista piena di conferme. La contesa è con la nuova civica "Comunità Condivisa" guidata dall'ex presidente dell'Associazione tradizioni sanginesine e referente di Azione per i Sibillini

di Gabriele Censi

Sono scaduti i termini per la presentazione delle liste per le prossime elezioni comunali che sceglieranno sindaco e consiglio comunale di San Ginesio i prossimi 14 e 15 maggio in turno unico. Sono due i candidati in lizza. Il sindaco uscente Giuliano Ciabocco, 59 anni, già responsabile dell’Ufficio Turistico del Comune e vice presidente dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione, tenta il bis con la lista “San Ginesio Rinasce” composta da molti componenti dell’amministrazione in carica, capolista il vicesindaco Daris Belli. Lo sfidante è invece una novità, si tratta di Nicola Ferranti, 35 anni, in passato alla guida dell’associazione tradizioni sanginesine e ora impegnato come referente politico di Azione per i Sibillini, la consigliera di opposizione Loredana Nardi al primo posto della sua lista “Comunità Condivisa”. Fuori dalla contesa il Pd che non ha trovato l’accordo con Ferranti.

«Siamo un gruppo di cittadini – si legge nella presentazione della lista dello sfidante – con la voglia di mettersi al servizio del proprio paese. San Ginesio custodisce storie, radici, progetti. Desideriamo che la nostra voglia di restare si trasformi anche in voglia di essere: punto di incontro e di dialogo, di condivisione, di ascolto aperto a chi ha qualcosa da dire». Nel segno della continuità la candidatura di Ciabocco che dichiara: «Dopo aver affrontato la difficile sfida della ricostruzione in particolare delle scuole e la crisi della pandemia, ed aver convogliato tanti finanziamenti per una nuova visione del paese nel segno del turismo e della bellezza, ci sembra corretto completare un progetto di rivalutazione dell’intero territorio comunale».

Questi tutti i nomi dei candidati per il consiglio Comunale:

Candidato Giuliano Ciabocco, lista San Ginesio Rinasce: Daris Belli, Maria Alessandrini detta Fausta, Leonardo Campugiani, Gualtiero Ciabocco, Angelamaria Mari, Michele Merelli, Sabrina Moglianetti, Andrea Morichelli, Francesco Paletti, Andrea Pazzelli, Sara Petetta e Giordano Saltari.

Candidato Nicola Ferranti, lista Comunità Condivisa: Loredana Nardi, Francesco Maria Compagnucci, Marco Scagnetti, Ester Merelli, Moreno Fortunati, Greta Gatti, Gabriella Sclavi, Daniele Francia e Alessia Bracci.