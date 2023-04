POTENZA PICENA - Petizione lanciata da tre giovani iscritti al Pd (Ilenia Principi, Edoardo Gregori e Alessandro Ceccotti) per la candidatura dell'ex parlamentare alle elezioni del prossimo anno: «C'è bisogno di una figura che possa mettere al servizio dei cittadini competenza ed autorevolezza per riportare il nostro Comune dove merita»

Spunta il nome dell’ex senatore e deputato Mario Morgoni come papabile candidato sindaco (in quota Pd) per le elezioni amministrative del 2024 a Potenza Picena. Tre giovani iscritti al Pd locale, e cioè Ilenia Principi (membro dell’assemblea regionale dei dem), Edoardo Gregori e Alessandro Ceccotti hanno presentato un appello pubblico – con tanto di raccolta firme – per sostenere la candidatura di Morgoni che è stato già sindaco di Potenza Picena dal 1995 al 2004, consigliere comunale dal 1980 al 1990 e consigliere provinciale a Macerata dal 2009 al 2010. Morgoni è stato eletto in Senato nel 2013 e alla Camera dei Deputati nel 2018.

«La comunità di Potenza Picena sta vivendo un momento difficile e delicato. L’attuale amministrazione, purtroppo, si è distinta soltanto per la totale assenza di prospettive e progetti lungimiranti – scrivono Principi, Gregori e Ceccotti -.L’evidente declino del nostro amato Comune è ormai sotto gli occhi di tutti: il riemergere delle dispute campanilistiche, il deterioramento dell’economia locale e la mancanza di partecipazione della cittadinanza sono solo alcuni dei sintomi evidenti di un malessere ben più profondo.

Il nostro territorio ricopre, rispetto alle altre realtà locali, un ruolo sempre più marginale versando in uno stato di isolamento che interessa tanto la costa quanto la collina; il tutto con la complicità di chi era stato chiamato a valorizzarlo. L’assenza di un chiaro progetto da attuare, di una meta da raggiungere, ha portato il nostro Comune ad arrancare e il suo tessuto sociale a disgregarsi fino quasi a rendere impossibile poter parlare di comunità in senso stretto.

Questa situazione di preoccupante immobilismo pone la necessità di un drastico cambio di rotta.

Per questo, ispirandoci all’impegno delle numerose associazioni civiche, culturali e turistico-commerciali attive da anni sul territorio, noi giovani abbiamo deciso di intercettare un sentimento diffuso tra i cittadini e di promuovere in prima persona un progetto per il rinnovamento del nostro Comune, focalizzandoci su una chiara iniziativa politica.

Iniziativa che ha come obiettivo principe quello di invertire la rotta in vista delle elezioni amministrative nel 2024. Siamo però consapevoli che il rinnovamento da solo non basta: c’è bisogno di una figura che possa mettere al servizio dei cittadini competenza, esperienza ed autorevolezza per riportare il nostro Comune dove merita.

Siamo pertanto fermamente convinti che un patto intergenerazionale possa essere la soluzione migliore.

Il nostro obiettivo è quello di creare un ponte tra generazioni che ci permetta di aprire una finestra sul futuro, dando ad una nuova classe dirigente l’opportunità di crescere accanto a figure più esperte.

Proprio per questo, in vista dell’importante appuntamento che ci aspetta, ci troviamo di fronte alla necessità di rivolgerci a chi ha già dimostrato abili capacità nell’amministrare. Qualità che ritroviamo senza dubbio nella figura di Mario Morgoni già sindaco di Potenza Picena dal 1995 al 2004. Riponiamo in lui la più totale fiducia per la realizzazione di un progetto ambizioso ma realistico, in cui tutti possano riconoscersi e sentirsi partecipi.

In tal senso abbiamo avviato una raccolta firme tra i cittadini della nostra comunità constatando che questa nostra fiducia in Mario Morgoni viene condivisa da tanti altri, a prescindere dalle appartenenze politiche.

Auspichiamo che questa nostra iniziativa possa trovare l’appoggio della maggioranza dei cittadini, noi crediamo davvero nelle potenzialità inespresse del nostro bel territorio».