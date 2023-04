ELEZIONI - Il sindaco uscente a caccia del bis con “SiAmo Gagliole”, lo sfidante è a capo della lista "Gagliole Unito". Ecco tutti i candidati consiglieri

E’ sfida a due in cima al colle di Gagliole. Sarà Giulio Zamparini a sfidare il sindaco uscente Sandro Botticelli. Zamparini, 35 anni, si è presentato a capo della lista “Gagliole Unito”. Nella sua squadra: Giovanni Bartocci, Maurizio della Mora, Catia Eliana Gentilucci, Pietro Mosciatti, Gabriele Negroni, Franca Passarelli, Antonio Riganelli, Stefania Simoncini e Annalisa Talpacci.

Botticelli, 68enne ex funzionario dell’ufficio scolastico provinciale oggi in pensione, giunto alla fine del suo primo mandato è ora a caccia del bis. La sua nuova lista ha cambiato nome, quattro anni fa si era candidato alla guida di “Benessere per Gagliole”. La sua nuova lista comprende anche quella che era la minoranza consiliare guidata da Rita Lini, che cinque anni fa lo aveva sfidato alle urne e porta il nome di “SiAmo Gagliole”. Ci sono tante conferme e qualche nome nuovo: Fabio Aquila, Laura Grespini, Erika Vitanzi, Rita Lini, Mauro Orazi, Leandro Magnapane, Valerio Venanzo Strappaveccia, Paolo Piatanesi, Matteo Falzetti e Rebecca Ciciani.