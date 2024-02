Nasce il comitato Renew Europe Macerata in vista delle prossime elezioni europee. Ad annunciarlo il responsabile Riccardo Cogliando. «Si compone – spiega – di cittadini provenienti da diverse estrazioni politiche ed associazioni con l’intento di condividere i valori europei e far conoscere Renew Europe, gruppo politico liberale riformista costituito il 4 luglio 2019 a seguito delle ultime elezioni europee dal Partito dell’Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa (Alde) e dal Partito democratico europeo (Pde)». Nell’attuale Parlamento europeo Renew Europe conta 108 membri costituendo la terza forza politica dell’assemblea in rappresentanza di 22 stati membri.

«Renew Europe è nata per una Europa ambiziosa e centrale nel mondo, per la creazione degli Stati Uniti d’Europa, per la costruzione di una difesa comune e perché sia all’avanguardia nell’innovazione e nella preservazione dell’ambiente, senza derive ideologiche – continua Cogliandro – Renew Europe Macerata lancia l’appello per la sottoscrizione di un manifesto di valori e temi raccolti tra i giovani, gli adulti, i professionisti e le associazioni, per la costruzione anche a Macerata e provincia di un’opzione politica unitaria in vista delle elezioni europee del prossimo giugno. L’iniziativa è aperta all’adesione di tutti i partiti e movimenti dell’area riformista, liberale, repubblicana e di centro, inclusi i civici. Alcuni partiti e movimenti politici hanno già manifestato l’interesse ad aderire al comitato: i Liberali democratici europei Marche dell’Alde Party; Italia Viva della Provincia di Macerata e il Pde Marche».

Tutti coloro che volessero unirsi al comitato potranno contattare Riccardo Cogliandro scrivendo all’indirizzo email riccardo.cogliandro@gmail.com.