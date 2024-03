Tensostruttura piena per la presentazione del programma e della candidatura di Alessandra Perticarà, capolista della lista civica SentireComune che si presenta alle amministrative di Potenza Picena a sostegno della candidatura di Mario Morgoni sindaco. Ieri sera il debutto durante un incontro che è stato molto affollato e partecipato con circa 150 presenze.

Alessandra Perticarà ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a mettersi in gioco e partecipare alle elezioni amministrative: «La risposta è perché no – ha detto rivolta alla platea – non ci deve essere un motivo per farlo, ma soprattutto non ci deve essere un motivo per non farlo. Le persone devono riappropriarsi del diritto-dovere di guidare le scelte del proprio paese».

Perticarà, 50 anni, vive a Porto Potenza da sempre, nella vita è avvocata ed è presidente del consiglio di istituto. E’ alla prima esperienza politica e al centro del suo intervento, come manifesto programmatico, ha illustrato come coinvolgere la comunità nelle scelte che riguardano l’amministrazione della cosa pubblica. Ha spiegato anche perché impegnarsi in una lista civica: «Sono anime distinte quella civica e quella partitica, ma con obiettivi e linee guida comuni, dove ciascuno porta le proprie caratteristiche, due prospettive diverse che lavorano insieme». Secondo l’avvocatessa è necessario anche un «nuovo metodo di lavoro che può essere e deve essere applicato a tutti i settori, quello sociale, economico, turistico e ambientale. Occorre ripartire dalla scuola e dal patto educativo, dalla collaborazione e dalla coesione, interessarsi ai più fragili, emarginati, diversamente abili e anziani. Saremo la voce assordante della gente».