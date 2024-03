di Luca Patrassi

Una partita a due tra il sindaco uscente Franco Capponi e il consigliere comunale e provinciale Andrea Mozzoni: potrebbe essere questo lo scenario delle elezioni del prossimo giugno per il rinnovo del Consiglio comunale di Treia e per l’elezione del primo cittadino.

Le candidature sono ancora da ufficializzare, ma le indicazioni sembrano univoche e portano appunto ai nomi appena indicati: da un lato il primo cittadino uscente che si propone per il terzo mandato consecutivo e dall’altro il consigliere comunale ed esponente di Fratelli d’Italia Andrea Mozzoni. Premesso che finora le varie coalizioni si sono sempre presentate come espressioni civiche, c’è da aggiungere che Capponi è espressione del centrosinistra (pur con tutti i limiti della definizione, come insegna peraltro anche Appignano dove Forza Italia andrà a sostenere la coalizione civica di centrosinistra di Calamita) mentre per Mozzoni il riferimento è quello del centrodestra.

Treia non è uno dei centri di riferimento della provincia quanto al dato demografico (ha circa novemila abitanti), ma ha sempre svolto un ruolo da protagonista, ribalta letteraria con Dolores Prato e politica con Giovanni Spadolini che si ricorda commosso all’inaugurazione della lapide sulla facciata de Municipio che ne ricorda le origini treiesi di un ramo della famiglia. Vero è che da Dolores Prato e Giovanni Spadolini di tempo ne è passato molto e anche se “Giù la piazza non c’è nessuno” (per ricordare un’opera di Prato) la strada da fare è molta.

Treia vanta un primato economico che le deriva dalla presenza della Lube (gli effetti si sentono e molto anche nello sport e nell’ambito sociale), quanto alla politica appunto di tempo da quella stagione aurea (Spadolini e Prato) ne è passato molto. A giugno si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione del sindaco: i candidati saranno probabilmente Franco Capponi (64 anni, funzionario della Regione, sposato, due figlie) e Andrea Mozzoni (43 anni, giornalista, sposato, due figlie). Resta da sentire cosa dirà “la piazza”, non quella di Dolores Prato.