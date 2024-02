Fratelli d’Italia, costituito il circolo di Montecosaro in vista delle elezioni comunali. E’ dedicato a Vito Pantanetti. Presentazione questa mattina del circolo di Fratelli d’Italia di Montecosaro. In attesa di una sede la sezione locale conta al momento 15 iscritti ed è stata dedicata al papà della consigliera ed ex candidata sindaco Paola Pantanetti. Capo circolo è Romina Pantanetti, altra figlia di Vito.

Nei prossimi giorni si costituirà il direttivo che sarà al lavoro per raccogliere dal territorio le istanze per creare la coalizione per le prossime elezioni comunali. Questa mattina la presentazione del circolo alla presenza della senatrice FdI Elena Leonardi, del consigliere regionale Pierpaolo Borroni, del capogruppo in regione Simone Livi, del coordinatore provinciale Massimo Belvederesi e di Romina e Paola Pantanetti, assieme ai simpatizzanti e iscritti meloniani.

«Abbiamo voluto dedicare il circolo a Vito Pantanetti – ha detto Massimo Belvederesi – è stato l’ultimo segretario provinciale ed è nel solco della continuità della sua figura e con il sostegno della cittadinanza che vogliamo partire per aprire il partito al tessuto civico». Non ci sarebbe ancora una candidatura in quota centrodestra, ma FdI è aperta a contributi da parte di tutti, come prosegue Belvederesi: «nei piccoli comuni la candidatura è più civica che partitica e siamo aperti alla costruzione di una coalizione che inglobi varie forze. A fare la differenza in piccole realtà sono le persone e pensiamo che rispetto a cinque anni fa ci siano i presupposti per vincere le elezioni».