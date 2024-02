di Monia Orazi

Elezioni amministrative a Matelica si delinea una sfida a tre. La novità è il gruppo “Pensare Matelica”, che fa capo all’avvocata Bianca Verrillo e si aggiunge alla lista di maggioranza “Matelica futura” che dovrebbe candidare a sindaco Denis Cingolani attuale vicesindaco ed alla lista del gruppo di opposizione “Per Matelica” che già nei mesi scorsi ha annunciato l’avvio del confronto, in vista delle prossime amministrative.

L’annuncio del nuovo gruppo e l’invito aperto a chiunque a partecipare, al di fuori dell’appartenenza politica, viene dalla stessa Bianca Verrillo, ex segretaria del circolo cittadino Pd a e candidata alle europee del 2019 con i dem: «A breve faremo delle iniziative pubbliche, ma nel frattempo invitiamo chiunque abbia interesse e voglia essere parte di questo progetto, a condividere con noi le proprie esperienze politiche, culturali, sociali e professionali, al fine di costruire l’idea di futuro della nostra città contattandoci al seguente indirizzo mail pensarematelica2024@gmail.com».

Così Verrillo spiega la nascita di Pensare Matelica: «Sotto l’insegna del “Pensare” si è costituito a Matelica, negli ultimi mesi, un gruppo di cittadine e cittadini che hanno voluto mettere a confronto le loro idee di sviluppo della nostra città in vista delle prossime elezioni amministrative. Partiti con l’idea e l‘ambizione di dare una veste nuova, dinamica ed efficiente a Matelica, il gruppo sta quotidianamente crescendo arricchendosi del contributo di tante persone che hanno una visione della realtà culturale, sociale ed economica di Matelica che non sente essere rappresentata dagli attuali competitor politici. Si tratta di un gruppo politico, ma non partitico, aperto a chiunque abbia a cuore il futuro della città e voglia contribuire con il proprio impegno e/o le proprie idee a ridisegnare lo sviluppo futuro di Matelica». La coordinatrice spiega la missione del nuovo gruppo: «Il nostro impegno politico non è volto a rimarcare critiche verso chi ha amministrato nel passato, ma partendo proprio da ciò che riteniamo sia stato fatto/non fatto, vogliamo rendere partecipi tutti di ciò che vorremmo vedere realizzato in futuro. Già molte sono le proposte che stiamo elaborando su interessanti progetti riguardanti i temi dello sviluppo sociale, economico, del lavoro, dell’agricoltura, dell’urbanistica, del turismo, ecc. Temi sui quali si sta costruendo un progetto globale nell’interesse della collettività tutta».