di Marco Pagliariccio

Il fronte del centrodestra, dopo anni di divisioni, torna a compattarsi. Dopo anni di tira e molla e un’elezione, quella del 2019, gettata alle ortiche presentando due distinti candidati, le due anime dell’opposizione cittadina sembrano aver trovato la quadra in vista delle amministrative del prossimo anno: stamattina, infatti, il Centro Destra Sangiustese ha annunciato l’ingresso di Andrea Salvatori, che scioglierà il suo gruppo, Azione Comune, per confluire nella casa che già accoglie la capogruppo Elena Pompei, l’ex candidata sindaco Romina Tortolini e Andrea Lattanzi.

Un annuncio a sorpresa, che arriva dopo mesi nei quali serpeggiava la voce di una frattura ormai insanabile, con il rischio concreto di presentarsi nuovamente alle comunali, previste per la primavera 2024, con due candidati distinti a sfidare il centrosinistra. «Dopo anni di riunioni e confronti serrati, si è finalmente giunti ad una unità di intenti – si legge nella nota del Centro Destra Sangiustese – questo importante passo di unità, raggiunto dopo anni di continuo lavoro, apre una nuova fase del centrodestra a Monte San Giusto: l’intera coalizione, coadiuvata dai rispettivi partiti di riferimento, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc, e in sintonia su principi e valori comuni, lavoreranno prioritariamente a un nuovo progetto politico in alternativa all’attuale amministrazione di centrosinistra».

E così, dopo anni di tourbillon, all’interno del contenitore civico ora si troverà tutto l’arco del centrodestra: da Pompei, in quota Udc, passando per Tortolini, che si candidò a sindaco col sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia, e Lattanzi, voce critica del gruppo e in quota Lega, fino ad arrivare a Salvatori, esponente di Fratelli d’Italia. «Un’unità d’intenti per il bene di Monte San Giusto e dei sangiustesi ci ha aiutati a superare gli ostacoli che fino a ieri sembravano insormontabili e che spesso ci ha portato a divisioni – conferma l’ormai ex capogruppo di Azione Comune – oggi invece possiamo dire che grazie a questo accordo saremo un centrodestra unito che continuerà a portare avanti un’opposizione responsabile e costruttiva fino alla fine del nostro mandato. Continuando ad impegnarmi con determinazione e dedizione come ho sempre fatto, vorrei ringraziare, per il raggiungimento di questo primo traguardo, tutto il gruppo Azione Comune che in questi anni mi ha supportato ma anche il nostro attuale commissario di Fratelli d’Italia Pierpaolo Borroni, che è stato determinante per il raggiungimento di questa unione. Vorrei ringraziare anche tutti i cittadini sangiustesi che hanno creduto in me dandomi la possibilità di sedere sui banchi del consiglio comunale e vorrei dire un ultimo grazie anche ad Elena Pompei e a tutti i ragazzi e le ragazze del gruppo Centro Destra Sangiustese che, con senso di responsabilità, hanno anch’essi permesso questa unità. Questo piccolo ma importante passo in avanti è il primo mattone per la costruzione di basi solide che servirà a creare una valida alternativa a quella che oggi è l’amministrazione del nostro paese. Avanti tutta».

Il prossimo passo sarà quello della scelta di un candidato sindaco capace di riunire tutte le anime di un centrodestra che in città è stato a dir poco litigioso nell’ultimo lustro. Ma di certo è un passo in avanti sul quale dovrà fare attenzione un centrosinistra che, fino a ieri, sembrava avere la strada spianata verso il dopo-Gentili: col sindaco uscente che non si potrà ricandidare avendo esaurito i suoi due mandati consecutivi, a questo punto tutto può accadere.