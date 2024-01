«In modo congiunto e unanime abbiamo individuato in Emanuele Pepa il candidato sindaco che condurrà il centrodestra per offrire alla città una seria, solida e competente alternativa all’amministrazione comunale Bravi/Fiordomo per il bene di Recanati». Ad annunciarlo in una nota sono Roberto Bartomeoli (In Comune), Enrico Fabraccio (Forza Italia), Luca Marconi (Unione di Centro/Costituente Popolare), Benito Mariani (Lega Recanati), Maurizio Paoletti (Per una Recanati Migliore), Ettore Pelati (Fratelli d’Italia).

Ieri sera si è riunito il Centrodestra recanatese, costituito dai partiti che fanno parte della coalizione a livello nazionale e dalle liste civiche che hanno già partecipato con questa squadra alle precedenti elezioni comunali. «Riteniamo che il centrosinistra in più di un’occasione si sia dimostrato sordo a qualsiasi richiamo da parte dell’opposizione negli ultimi 15 anni – sottolineano – . Emanuele Pepa è una persona concreta, umile, sincera, un instancabile lavoratore, una figura politica con l’esperienza maturata nei 10 anni di consiglio comunale e forte di quei valori che stanno a cuore a tutta la nostra area politica.

Attorno a lui ci sarà una squadra di sei liste (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro/Costituente Popolare, In Comune e Per una Recanati Migliore): un gruppo forte, coeso, preparato e determinato a restituire ai recanatesi una città che sappia guardare al futuro. La coalizione è disponibile ovviamente ad accogliere quelle liste che vogliano mettersi in gioco per Recanati coerentemente con le nostre idee e la nostra visione – concludono -. Con Emanuele Pepa sindaco, siamo pronti a scrivere, finalmente, una storia nuova per Recanati»