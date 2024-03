«Personalmente, come semplice consigliere comunale e responsabile di un circolo di Fratelli d’Italia credo che Pasqui farebbe meglio ad usare meno protagonismo e più politica, quella vera e onesta verso gli elettori del centrodestra». E’ Felice Munafò a parlare. Ad Appignano scricchiola l’unità del centrodestra, dopo l’annuncio del segretario provinciale di Forza Italia di voler appoggiare alle prossime amministrative il sindaco uscente Mariano Calamita e di aver tesserato il vicesindaco Stefano Montecchiarini e il consigliere Rolando Vitali.

«Come responsabile locale di Fratelli d’Italia – dice Munafò – non posso che essere compiaciuto dell’allargamento del centrodestra e del recupero di un sindaco di centrosinistra, candidato a presidente della Provincia per il centrosinistra e alle elezioni politiche al Senato per Azione/Calenda. Ci si chiede se anche il Pd appignanese è parte integrante del pacchetto di Forza Italia, viste le presenze nella sua lista di autorevoli personaggi del Pd locale e se in Consiglio provinciale la sinistra è meravigliata quanto noi della conversione di Calamita. Resta un dubbio che circonda questo affare. Forza Italia si ricorda di quando presentò una lista con il Pds, autorizzata e benedetta a livello politico, e fu subito eliminata dalla maggioranza dopo la vittoria? Pasqui ne è a conoscenza? Il centrodestra appignanese, quello che sempre è rimasto coerente con se stesso e onesto con i suoi elettori, non è stato minimamente interpellato circa questa conversione ma resta fiducioso in attesa di conoscere quali spazi saranno nella lista di Calamita per Lega e Fratelli d’Italia».