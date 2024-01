«La situazione della provincia di Macerata è talmente grave che è ora di lasciare da parte tutti i distinguo per avviare un confronto tra tutti coloro che vogliono costruire un programma alternativo alla destra che governa il nostro territorio anche in vista delle prossime amministrative. Senza veti, senza egemonie, riconoscendo a tutti un rapporto di pari dignità. Dall’idrico ai rifiuti, dalla sanità alle infrastrutture strategiche i cittadini hanno bisogno di avere risposte che la destra rinvia o non da». Così il Pd, che sabato alle 15,15 ha organizzato all’Hotel Grassetti di Corridonia un incontro per fare il punto della situazione sui primi tre anni del governo Acquaroli.

Il consigliere regionale Romano Carancini sarà intervistato dal giornalista Maurizio Blasi. Successivamente, dalle 16.30 si aprirà un confronto introdotto dal segretario provinciale Angelo Sciapichetti con tutte le forze politiche e sociali della provincia di Macerata che interverranno. Concluderà l’incontro, la segretaria regionale Chantal Bomprezzi. «È un incontro aperto e sono invitati a partecipare – conclude il Pd – tutti coloro che vogliono portare un contributo in termini di proposte politiche e programmatiche».