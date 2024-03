di Monia Orazi

Fianco a fianco come assessori nella stessa giunta di centrodestra, ora si sfidano alla carica di sindaco di Matelica. Uno per il centrodestra, l’altro per il centrosinistra.

Tra il 2009 ed il 2014 erano entrambi assessori della giunta guidata dall’allora sindaco Paolo Sparvoli, sia Marcello Catena che aveva la delega al bilancio, alla sua seconda esperienza amministrativa dopo i cinque anni precedenti da assessore con l’allora sindaco Patrizio Gagliardi (sempre di centrodestra), sia Denis Cingolani con la delega all’agricoltura, al suo debutto assoluto come amministratore locale. Dopo il 2014 le strade dei due si sono divise, Catena ha abbandonato l’attività amministrativa per dedicarsi al lavoro con la Federazione motociclistica italiana, Cingolani dopo 5 anni di pausa si è ripresentato alle elezioni, confermato assessore e vicesindaco al fianco di Massimo Baldini, negli ultimi 5 anni.

Il primo ad ufficializzare venerdì scorso la sua candidatura è stato Marcello Catena, 66 anni alla guida della lista “Scegliamo Matelica”, sostenuta tra gli altri da Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. L’attuale vicesindaco Denis Cingolani ha annunciato ieri la sua candidatura ufficiale a candidato sindaco, sostenuto da Lega, Fdi e tutto il centrodestra locale. La sua lista “Matelica il futuro è adesso”, sarà presentata giovedì prossimo alle 18 presso il salone della bocciofila.

Sullo sfondo resta da ufficializzare l’eventuale candidatura di Bianca Verrillo, che a febbraio ha annunciato la nascita del gruppo “Pensare Matelica”, che adesso sta lavorando con un gruppo allargato e a breve dovrebbe annunciare se si candiderà o meno. Verrillo si era candidata alle europee nel 2019 con il Partito Democratico ed era stata negli anni scorsi coordinatrice del circolo cittadino del Pd di Matelica.